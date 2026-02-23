不妊治療を経て40歳で新米パパに！「かわいすぎて記録せずにいられない！」リアルすぎる子育て漫画【原作者インタビュー】
SNSで子育てのエッセイ漫画を公開しているちゅーぴふるライフ(@chupeful___life)さん。原作は大浦力さん、画作はSachikoさんが担当し、SNSの公開や更新などを妻が対応している。幼い愛娘が登場し、何気ない日常がリアル＆コミカルに描かれている。今回は、原作者の大浦力さんに本作を描いた理由や子育ての裏話などについてインタビューした。
不妊治療を経て、40歳直前で待望の第一子を授かった大浦力さん。日々の娘の成長を描いた子育てエッセイ漫画「ちゅーぴふるライフ」は、パパ目線ならではのリアルな感情が共感を呼んでいる。原作者の大浦さんは本作を描き始めた理由について「とにかくかわいくてかわいくて(笑)。人生でたった一度きりの娘の成長を何かに残したくて始めました」と振り返る。作中に描かれるエピソードはすべて実話。娘との思い出をそのまま記録しているという。
育児を通して感じる発見も多く、「子供の成長は、両親以外の存在によっても促進されると自覚することが増えています」と語る大浦さん。娘さんが大浦さんの仕事関係者に会った翌日、教えていない言葉を突然話し始める姿に驚かされることもあるそうだ。「子供は親だけでなく多くの人に支えられて育っていくんですね」と話す様子には実感がこもっている。「子育ては大変。でも、向こう100年を生きる人間の記憶に参加できると思うと、大変という思いが僕にはやや薄めです」と大浦さんは言い切る。睡眠不足や出費、スーパーで走り回る娘に振り回される日々もある。それでも「僕は子供が生まれて、すぐに親になれるとは思っていません。これから一緒に成長するんだと思っています」と穏やかに語る姿が印象的だ。
40年間“子供”を経験してきた自分は「子供のプロ」だと笑いながらも、まずは子供の気持ちを理解することを大切にされている。「ちゅーぴふるライフ」には、ただただ娘がかわいくて仕方ない父親の等身大の愛情が詰まっている。
取材協力：大浦力(@chupeful___life)
