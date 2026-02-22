惜敗の岩井千怜が約2500万円獲得 日本勢はいくら稼いだ？
＜ホンダLPGAタイランド 最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアー第2戦が終了した。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）がトータル24アンダーで逃げ切り、地元でツアー通算8勝目。賞金27万ドル（約4185万円）を獲得した。
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
2イーグル・2バーディ「66」をマークした岩井千怜は、1打差及ばず単独2位。賞金16万7061ドル（約2589万円）をつかんだ。トータル13アンダー・18位タイの畑岡奈紗と山下美夢有は2万702ドル（約320万円）を加算。トータル12アンダー・24位タイに入った古江彩佳と吉田優利は1万6202ドル（約251万円）を手にした。【日本勢の獲得賞金】2位：岩井千怜（約2589万円）18位：畑岡奈紗、山下美夢有（約320万円）24位：古江彩佳、吉田優利（約251万円）31位：竹田麗央（約214万円）35位：勝みなみ（約174万円）48位：岩井明愛（約105万円）53位：馬場咲希（約83万円）61位：吉田鈴（約69万円）63位：笹生優花（約65万円）65位：宮田成華（約62万円）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【ドレス】岩井千怜が髪を下ろしたらこうなる
岩井千怜 プロフィール＆成績
岩井千怜は奮闘も涙の惜敗 世界1位ティティクルが地元V
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
2イーグル・2バーディ「66」をマークした岩井千怜は、1打差及ばず単独2位。賞金16万7061ドル（約2589万円）をつかんだ。トータル13アンダー・18位タイの畑岡奈紗と山下美夢有は2万702ドル（約320万円）を加算。トータル12アンダー・24位タイに入った古江彩佳と吉田優利は1万6202ドル（約251万円）を手にした。【日本勢の獲得賞金】2位：岩井千怜（約2589万円）18位：畑岡奈紗、山下美夢有（約320万円）24位：古江彩佳、吉田優利（約251万円）31位：竹田麗央（約214万円）35位：勝みなみ（約174万円）48位：岩井明愛（約105万円）53位：馬場咲希（約83万円）61位：吉田鈴（約69万円）63位：笹生優花（約65万円）65位：宮田成華（約62万円）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【ドレス】岩井千怜が髪を下ろしたらこうなる
岩井千怜 プロフィール＆成績
岩井千怜は奮闘も涙の惜敗 世界1位ティティクルが地元V
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？