岡本夏美、美デコルテ輝くドレス姿「コスラバ」奥野壮撮影の“プロ級”ショットに「女子の夢が詰まってる」「貴重な1枚」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】女優の岡本夏美が2月21日、自身のInstagramを更新。俳優の奥野壮が撮影したドレスショットを披露し、話題となっている。
【写真】27歳美人女優「素肌が陶器のよう」デコルテ輝くフラワードレス姿
ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビで放送・FODで独占見放題配信）に、弓原リサ役で出演中の岡本。今回の投稿では「素敵なドレス お芝居をしていても、幸せな愛を感じた撮影でした」と報告し、花飾りがあしらわれた淡いピンクのベアトップドレス姿を披露。「1枚目は、間宮棗役の奥野くんが撮影してくれた写真です。プロか！」と、W主演を務める奥野が撮影したことを明かしている。
この投稿は「ドレス姿美しすぎる」「素肌が陶器のよう」「引き込まれるような笑顔の瞬間写してて、マジでプロい」「奥野壮の腕が確かすぎる」「めちゃめちゃ素敵な写真じゃん」「女子の夢が詰まってるドレス」「可愛すぎる」「貴重な1枚」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人女優「素肌が陶器のよう」デコルテ輝くフラワードレス姿
◆岡本夏美、奥野壮撮影の写真に「プロか！」
ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビで放送・FODで独占見放題配信）に、弓原リサ役で出演中の岡本。今回の投稿では「素敵なドレス お芝居をしていても、幸せな愛を感じた撮影でした」と報告し、花飾りがあしらわれた淡いピンクのベアトップドレス姿を披露。「1枚目は、間宮棗役の奥野くんが撮影してくれた写真です。プロか！」と、W主演を務める奥野が撮影したことを明かしている。
◆岡本夏美の投稿に反響
この投稿は「ドレス姿美しすぎる」「素肌が陶器のよう」「引き込まれるような笑顔の瞬間写してて、マジでプロい」「奥野壮の腕が確かすぎる」「めちゃめちゃ素敵な写真じゃん」「女子の夢が詰まってるドレス」「可愛すぎる」「貴重な1枚」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】