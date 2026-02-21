·»¤Î°äÉÊ¤Î¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Ëå¡£¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ëÉ×¤ËÂ©»Ò¤¬È¿ÏÀ!?¡¿Re-Tune ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ê7¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¾®¤µ¤ÊÃæ¸Å³Ú´ïÅ¹¡ÖRETUNE¡×¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Êë¤Ä¤ë¡Ê22ºÐ¡Ë¡£¡ÖÅ¹Ä¹¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ê¤¬¤é³Ú´ï¤ÎÃÎ¼±¤Ï¥¼¥í¡£Å¹°÷¤Î¹âÆ£´²¿Í¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡ÖRETUNE¡×¤Ç°ÊÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¤ÎÇã¼è°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡½¡½¡£
²»³Ú¤òÄü¤á¤¿¿Í¡¢²»³Ú¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¿Í¡¢²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¬¡¢¤Ä¤ë¤¬»ý¤Ä¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¡¢µß¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡ØRe-Tune ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤ò10²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè7²ó¤Ç¤¹¡£
Ãø¡á¸¶ºî¡¿¤¢¤ÙÈþ²Â¡¦¿ËÀ¸Íª»Ç¡¢Ì¡²è¡¿¤â¤ê¤µ¤ï¤¿¤ß¤³¡¿¡ØRe-Tune ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ù