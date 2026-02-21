¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¼¡¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡©GOT7¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÇ®°¦ÀâÉâ¾å¡ÄSNS¤Ç¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×GOT7¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢JAY B¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥¤¡¦¥Á¥§¥¦¥ó¤¬¡¢SNS¤Ç¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡Éµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®°¦Àâ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ¶áSNS¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ú¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJAY B¡¢Èþ½÷¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÈÇ®°¦¤Î²áµî
2¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸µÜÅÂ¤òÇØ·Ê¤Ë»÷¤¿¹½¿Þ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë»þ´Öº¹¤ÇÅê¹Æ¤·¡¢µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æ±¤¸´ã¶À¤äË¹»Ò¤Ê¤É¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Æ±»þ´ü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¿©´ïÎà¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬Ç®°¦¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢JAY B¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥Á¥§¥¦¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô70Ëü¿Í°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡£2¿Í¤¬Ç®°¦Àâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£