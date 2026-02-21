²£ÉÍFM¡¢±ºÏÂ¤ËÇÔ¤ì¤Æ³«Ëë3Ï¢ÇÔ¡¡ºòµ¨¤Ï¹ß³Ê²óÈò¤â¡ÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤â¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È
¸åÈ¾10Ê¬¤Ë´Øº¬µ®Âç¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±38Ê¬¤ËÁáÀîÈ»Ê¿¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò3Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î21Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï0-2¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿FW¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬·ç¾ì¤·¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼FWÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤¬³«ËëÀï¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤¬º£µ¨¤Î½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë»þ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë°Õ¿Þ¤ò¸«¤»¡¢¹¶·â¤Ç¤ÏÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¥º¥ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯·èÄêµ¡¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£Á°È¾¤ÎÈ¾¤Ð¤«¤é¤Ïç±Ãå¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï±ºÏÂ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾10Ê¬¡¢¹¶·â»²²Ã¤·¤¿DF²®¸¶ÂóÌé¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDF´Øº¬µ®Âç¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÌÚÂ¼Î¿Ìé¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Øº¬¤¬¼«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤Ë3ËçÆ±»þ¸òÂå¤ò¹Ô¤¤Á°³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢±ºÏÂ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸åÈ¾38Ê¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¸òÂå¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë±ºÏÂ¤ÏÃæÈ×¤ÇMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò½Ð¾ìÄ¾¸å¤ÎMFÁáÀîÈ»Ê¿¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç2ÅÀº¹¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¤³¤ì¤Ç³«Ëë3»î¹ç¤ò90Ê¬¤Ç¤Î3Ï¢ÇÔ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹ß³Ê´íµ¡¤ò²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î±ºÏÂ¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¥¢¥¦¥§¡¼3Ï¢Àï¤Ç¤Î³«Ëë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ7¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¼¡Àá¤Î¥Û¡¼¥à³«Ëë¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë