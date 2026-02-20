パパさんとママさんが外にいるので、寂しくなってしまったワンコ。自分に気づいてほしくて窓を引っ掻いているうちに、微笑ましいハプニングが発生して…？投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破し、「可愛い」「面白いw」といった声が寄せられています。

【動画：窓をカリカリする柴犬→ロールカーテンに爪が引っかかってしまい…シュールすぎる『ハプニング』】

ワンコが窓を引っ掻いていたら…

TikTokアカウント「wagayano_riku」に投稿されたのは、パパさんとママさんが外でバイクをいじっていた時の豆柴「リク」くんの様子です。

お姉ちゃんはお家の中にいたのですが、リクくんはひとりぼっちだと勘違いして「クンクン…」と寂しそうに鳴き出したとか。さらに窓をカリカリと引っ掻いて、パパさんとママさんに「僕はここにいるよ！」とアピールし始めたそう。

途中からは後ろ足で立ち上がり、両前足で窓を引っ掻きまくるリクくん。必死にアピールし続けるうちに、目の前にあったロールスクリーンのバーにお手々がかかって…？

微笑ましいハプニング発生！

リクくんの体重がかかった結果、ロールスクリーンがス～ッと下りてしまうというハプニングが発生！途中でお手々を離すこともできず、スクリーンが完全に閉まるまで黙ってバーにお手々を添えているしかないリクくん。戸惑い気味の後ろ姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

閉めるのも開けるのも得意？

外が見えなくなったうえに、スクリーンに爪が引っかかって困ってしまったリクくん。とりあえずスクリーンから爪を外そうと頑張っていたら、引っ張られたことでスクリーンが自動で上がったそう。図らずもスクリーンの開閉に成功してしまうところが面白いですね。

そして外が見えるようになってホッと一安心したリクくんは、その後も窓の前にお座りしてパパさんとママさんの様子をじーっと見ていたそうですよ。微笑ましいハプニングの一部始終は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる笑」「スーッと閉めてサーっと開いたｗ」「閉店ガラガラやんｗ」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wagayano_riku」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。