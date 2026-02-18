背徳の美味…一度行ったら確実にハマる!? 著名人も夢中になる『山岡家』の魅力

ラーメン店『山岡家』は一度行ったら確実にハマる!? そこで、漫画家のえるたまさんの初体験ルポと、山岡家LOVERの著名人からのコメントを基に、その魅力を徹底解剖！

味と楽しさが両立。種類とトッピングの多さに感動！

ラーメンフリークでなくても一度は聞いたことがあるであろう『山岡家』。1988年に茨城県牛久市に1号店が誕生して以来、31都道府県に全業態で195店舗を構えるまでに成長。基本的に年中無休24時間営業を貫き、店舗はほぼ郊外のロードサイドにあるが、常に客がひっきりなし。

山岡家が郊外に出店する理由は、全てのラーメンのベースとなる濃厚豚骨スープを店舗で素材から炊き上げているから。そのスペースを確保するために300坪以上の敷地面積が必要になり、郊外への出店が必然的に。山岡家の命ともいえるスープはパンチがありながらも、クドさは一切なく、一度口にすれば病みつきになるほど中毒性が！

基本の味は醤油、味噌、塩、特製味噌、辛味噌の5種類、レギュラーメニューだけでも全29種類。どの味にも合うように開発された極太ストレート麺も完成度をグッと高めている。さらにトッピングも17種類あり、自分好みの味わいにカスタマイズできるのも魅力。何度訪れても楽しみが尽きないのが、惹かれる人が多い理由なのではないだろうか。

伺った店舗

山岡家 越谷レイクタウン店

JR武蔵野線越谷レイクタウン駅から徒歩約20分。県道52号沿い。埼玉県越谷市レイクタウン2-15-1 TEL. 048-999-6636 24時間営業 無休※メンテナンス休業あり。 公式サイト

山岡家LOVERが語る、『山岡家』のここが好き！

山岡家好きを公言する芸能人やYouTuberに、おすすめの食べ方などを一問一答形式でインタビュー。3人とも深い愛を感じられる回答のオンパレード！

大谷映美里（＝LOVE）「罪悪感もカロリーも忘れて、がっつり美味しく食べるのみ」

「罪悪感を減少させる方法はなし。カロリーのことは忘れてがっつり美味しく食べるのがいちばん！」

ラーメン山岡家の好きなところ、魅力は？

アレンジし放題だし、毎日食べたい。

山岡家を食べた次の日も、「また今日も食べたい！」と思わせてくれるほど、クセになる味が魅力的。メニューが豊富なところや、いろんなアレンジができるので、ラーメン1杯を存分に楽しめるところも大好き。

山岡家歴を教えてください

実は…まだまだ山岡家ビギナーです。

最初に訪れたのは2024年10月。衝撃の初体験をしたのですが、都心に店舗がないのでなかなか行けずじまいで、実はまだ3回しか行ったことがありません。でも愛は本物。これからはもっと頻繁に行きたいです。

お気に入りの店舗を教えてください

都内から近い越谷レイクタウン店。

越谷レイクタウン店は、比較的都内から行きやすくて便利。駅すぐに広大な複合施設「イオンレイクタウン」があり、お買い物帰りに行けるし、近くにゲームセンターがあるので、それも含めてお気に入りです。

好きなメニューは？

推しは「プレミアム塩とんこつ」。

まろやかで濃厚なスープに、たっぷりの背脂が浮いているのが大好き。こってり好きに特におすすめしたいです！ こってりはしていますが、塩のキレがあって重くないので絶妙なバランスが最高なんです。

ラーメンとともに注文する、お気に入りのサイドメニューは？

半ライスにバターとスープを投入。

ラーメンにライスは欠かせません。私は半ライスをオーダーして、その上にトッピングのバターをのせ、スープをかけて食べるのがマイブーム。ふにゃふにゃになったホウレン草や海苔と一緒に食べるのも至高です。

山岡家ビギナーにおすすめしたい食べ方・お店の楽しみ方は？

卓上のニンニクを匙でガツンと3杯！

卓上に調味料がたくさん置いてある中で、私はいつもニンニクを選択。匙3杯がマイベスト。また、ネギ入りラーメンは食券を渡す時に「辛ネギで」と伝えると変更できるので、辛党さんにはうれしいサービスです。

おすすめカスタム

味の濃さ:ふつう

あぶらの量:おおめ

麺の硬さ:かため

ホウレン草…デフォルトで入っていますが、追加トッピングできます。スープが染みて、ふにゃふにゃになったホウレン草が最高です。練り梅…ラーメン×梅。以外な組み合わせかもしれないけれどこれが合う。味変要員として、すっきりするので最後の方で使います。バター…味がまろやかになります！ ラーメンに溶かしても美味しいのですが、個人的にはライスの上にのせて食べるのが好きです。大谷映美里

おおたに・えみり 1998年3月15日生まれ、東京都出身。アイドルグループ「＝LOVE」のメンバー。ファッションモデルやアパレルブランド『Rose Muse』のプロデュースも手掛けるなど多岐にわたり活躍中。

布川ひろき（トム・ブラウン）「山岡家歴20年以上！ “あの匂い”が生きる原動力」

「サービス券50枚でもらえるTシャツ。デザイン違いを複数枚持っていて、これからも増えると思う」

ラーメン山岡家の好きなところ、魅力は？

スープを炊いた豚骨臭がクセに。

勇気を出して言いますが…、最初は店舗の外に醸し出すスープのあの匂いが好きではありませんでした。しかし、店の前を通るたびになぜか惹かれていき、今は遠回りしてでもあの豚骨臭を無性に感じたくなります。

山岡家歴を教えてください

山岡家デビューは、高校生の時！

たしか高校3年生の時だったと思います。地元の北海道札幌市の国道275号線に面した東雁来店に、部活帰りに腹ごしらえに通ったのが最初だったかと…。そう考えると、山岡家とも長い付き合いですね。

お気に入りの店舗を教えてください

実家の近くにある札幌の新道店。

札幌新道に面した場所にある新道店ですね。実は、味が全店舗で一番旨いといわれている店舗です。味の旨さもさることながら、実は実家がすごく近いので、よく利用していました。今も札幌に帰ると行きます。

好きなメニューは？

甘みと深みの「特製味噌ラーメン」。

俗に言う札幌味噌ラーメンとは一線を画す一杯で、甘みと味噌の深みのバランスが絶妙。味の濃さも選べるけれど、僕はそのままに近い状態で味わいたい派。ただ麺だけ少し歯応えが欲しいので、かためで注文します。

ラーメンとともに注文する、お気に入りのサイドメニューは？

ライスにトッピングが王道で最強。

僕はデフォルトのラーメンにトッピングを追加すると、味が変わると思っているので基本的にはあまりしないんですが、ライスにはします。海苔、チャーシュー、ホウレン草を入れてスープをかけておじや風に。

山岡家ビギナーにおすすめしたい食べ方・お店の楽しみ方は？

混んでなければ小上がりの席へ。

山岡家は人気ラーメン店の中でも小上がりの数がトップクラス！ 個人的にはカウンターよりも1.5倍ぐらい山岡家の味が体に染み入る吸収度が変わってくると思っています。ぜひ新道店でお待ちしています。

おすすめカスタム

味の濃さ:ふつう

あぶらの量:ふつう

麺の硬さ:かため

海苔…しつこいようですが普段はトッピングしません。でも遅くまで仕事を頑張った日は海苔をスープに浸し、5枚一気にいきます。チャーシュー…山岡家のチャーシューは、厚くて甘みがある珍しいスタイル。これを食べると不思議と疲れが取れる…。何が違うのかな？ホウレン草…山岡家のホウレン草は、スポンジよりもスープを吸収します（笑）。汁をたくさん吸ってくれるので、そりゃ、旨いですよね〜。布川ひろき

ぬのかわ・ひろき 1984年1月28日生まれ、北海道出身。お笑いコンビ「トム・ブラウン」のツッコミ担当。『キングオブコント2025』ファイナリスト。毎週日曜放送の札幌テレビ『道産人間オズブラウン』に出演中。

SUSURU TV.（YouTuber）「“ふつう”こそ至極のバランスを堪能できるカスタム！」

「好みに合わせて細かく調整できますが、ふつうこそ至極のバランスを堪能できると自負しています」

ラーメン山岡家の好きなところ、魅力は？

唯一無二のパンチと中毒性。

山岡家は、時間も場所も選ばず、ラーメンフリークたちの欲望をそのまま受け止めてくれるところが魅力です。あの豚骨スープのパンチと中毒性は唯一無二で、気づけば体が勝手に向かってしまうラーメン店です。

山岡家歴を教えてください

地元時代から通い出して約15年。

10代の頃に地元の青森で、友人に連れていってもらったことをきっかけに、山岡家に通うようになって約15年ほど。こんなに毎日ラーメンを食べているのに、ここ数年、また山岡家に行く機会が増えています。

お気に入りの店舗を教えてください

山岡家の聖地ともいわれる牛久店。

山岡家発祥の地である茨城県にある牛久店です。みんなに愛される名店の軌跡はここから始まりました。ずっと圧倒的なクオリティをキープし続け、いつ行っても変わらない味で迎えてくれる安心感があります。

好きなメニューは？

完成度が高い「特製味噌ラーメン」。

山岡家の命ともいえる豚骨スープに、特製の味噌が合わさることで、パンチとコクが一段と上がります。ガツンとくるのに後味が妙に軽く、深夜でも不思議と完飲したくなる完成度です。味噌と豚骨のコクが最高！

ラーメンとともに注文する、お気に入りのサイドメニューは？

山岡家のスープは白米ありき！

山岡家はライスなしでは堪能しきれません。スープをかけてもよし、海苔を巻いて食べてもよし、チャーシューをのせてもよし！ ライスひとつとってもいろんな食べ方ができ、最後の満足度が段違いになります。

山岡家ビギナーにおすすめしたい食べ方・お店の楽しみ方は？

最初は味をいじらず、そのまま一口。

まずは運ばれてきた状態の一口をしっかり堪能してください。その後、卓上調味料のニンニクや豆板醤を入れて、味変しながら食べるのがおすすめです。深夜帯に行くと背徳感のある山岡家らしさを体感できますよ。

おすすめカスタム

味の濃さ:ふつう

あぶらの量:ふつう

麺の硬さ:ふつう

チャーシュー…満足度を1段階上げたい時はやっぱりチャーシューにかぎる。味噌味のスープに、背脂をまとったチャーシューは破壊力抜群。味付玉子…濃厚な口の中を一度リセットできる稀有な存在。それが味付玉子！ 黄身のコクが、特製味噌ラーメンと相性抜群です。白髪ネギ…濃厚な豚骨スープの中にドカッと入れると、シャキッとした清涼感が生まれます。最後まで食べ疲れしない必須アイテムです。SUSURU TV.

ススル 1993年1月12日生まれ、青森県出身。YouTubeチャンネル「SUSURU TV.」のメンバー。全国各地のラーメンに関する実食レビューや店舗紹介などの動画を投稿。毎日ラーメンをすすり続けて10年！