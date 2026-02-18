食楽web

スイーツブランド『toroa（トロア）』より、「とろ生ミニチーズケーキ＆とろ生ミニガトーショコラ」が登場しました。

ベースとなる「とろ生チーズケーキ」は、日本最大級のお取り寄せ情報サイト『おとりよせネット』主催の「ベストお取り寄せ大賞」で2022年に総合大賞を受賞し、3年連続受賞で殿堂入りを果たした実力派。

これまでは約340gのフルサイズで販売されてきましたが、「一人でも気軽に楽しみたい」「複数の味を少しずつ試したい」といった声に応え、約120gの食べ切りサイズでの展開が決定したとのこと。

1人分の食べ切りサイズで楽しめる

「とろ生ミニチーズケーキ」は北海道生乳100％のチーズ、生クリーム、発酵バターを贅沢に使用。バニラの甘い香りに、自家製の焦がしキャラメルクリームを隠し味として加えることで、濃厚でなめらかな口どけと奥行きのあるコクを実現しています。

もう一方の「とろ生ミニガトーショコラ」は、4種のチョコレートと北海道産バターを使用。濃厚で濃密な味わいと、とろけるような口どけが特長です。300回以上の試作を重ねて完成したというレシピが、チョコレートのコクを最大限に引き出しています。

オリジナルデザインBOX入り。冷凍便で届きます

商品はブランドオリジナルのデザインBOXに梱包され、冷凍便で配送。賞味期限は冷凍保存で発送日より180日（解凍後は2日以内）と長めなので、ギフトとしてストックしておくのも便利そうです。自分へのご褒美や誕生日のデザートにいかが？