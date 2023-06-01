ABEMAの人気バラエティ番組『愛のハイエナ』のシーズン5が放送中。第7回の放送では、前半に30代の若さで孫を授かった2組にフォーカスが当たった。

まず登場したのは、38歳でおばあちゃんになったえりなさん。彼女は、20歳の長女から、18歳・17歳・15歳・9歳と5人の娘を持つシングルマザーだそうだ。しかし、小森純は「モンクレールだらけ！ブランド品だらけ！絶対私よりも金持ってる」と大興奮の様子だ。

ちなみに17歳の時に付き合っていた1歳年上の暴走族の総長との間に子どもができるも、両親に挨拶に行った1週間後から音信不通に。どうやら逮捕されたそうだが、その1年後彼が戻ってきたとか。そこから未婚のまま4人の娘を産んだらしい。そして2人目の相手である経営者の彼と出会い結婚。しかし、今はその相手とも離婚し、TikTokのライブ配信で稼いでいるという。

2人目は36歳でおばあちゃんになったありささん。15歳で長女を産み、19歳の時に家計を養わなければならなくなったという。その時に体調を崩すも、当時の旦那から「お前の子どもなんだから、お前がどうにかしろよ」と言われたのをきっかけに離婚。その後、23歳で2人目の旦那と結婚、26歳で3人目の父親ができるもダブル不倫がきっかけで今は女手1つで育てているとのことだ。

番組の後編では恋愛企画「シリコンズラブ」の3回目が放送。本企画は整形女子たちが本気で恋人探しをするという企画だ。

女性参加者は、自分に1000万円かけた結果、男性に求める理想が多くなったというひかり、95万円かけて整形したという上智大学在籍のなの、整形に対する偏見に思うことがある、実は辞めたいと思っているという24歳パチンコ店勤務のまい、26歳で全身整形をしているというれなの4人。

今回は、女性陣がそれぞれ2つずつ持つシリコンリングを、気になる男性に渡すことに。なお、誰からも渡されなかった男性は脱落するというルールだ。

まず、マッスルバー店員のガッキー、カフェ店員のたいちは2つずつ獲得。商社マンのしゅんぺい、モデルのりゅうせい、大学生のゆうきが1つずつゲットし、ダンサーのロトが脱落という結果になってしまった。

次回はいよいよ告白。果たしてどんな結末となるのか、注目だ。

