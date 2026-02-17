人気犬種の平均寿命

犬の平均寿命は、体の大きさと深く関係しています。一般的に、小型犬は大型犬よりも老化の進み方が穏やかで、長生きする傾向にあります。ここでは、体の大きさ別に人気犬種の平均寿命を紹介します。

人気の小型犬の平均寿命

小型犬の寿命は13～16歳です。大型犬に比べて成長のスピードが緩やかで、細胞の老化が進みにくいため長生きの傾向にあります。

トイプードル：15歳 チワワ：14歳 ミニチュアダックスフンド：15歳 ポメラニアン：14歳 ミニチュアシュナウザー：14歳

なかでもトイプードルとミニチュアダックスフンドはご長寿ランキングでも上位にランクインする長生き犬種です。ミニチュアダックスフンドの寿命は、以前は13歳前後と言われていましたが、最近では15歳近くまで生きる個体が増えています。

人気の中型犬の平均寿命

中型犬の平均寿命は12～15歳とされており、小型犬と比べても大きな差はありません。犬種によっては、小型犬より長生きするケースも見られます。

柴（豆柴含む）：15歳 フレンチブルドッグ：11歳 ウェルシュコーギーペンブローク：13歳

中型犬のなかでも特に人気の柴犬。柴犬は中型犬の中でも比較的長寿ですが、年齢とともに認知機能の変化に注意が必要です。

一方、短頭種のフレンチブルドッグは呼吸器系の配慮が不可欠で、寿命に影響しやすい傾向があります。

人気の大型犬の平均寿命

大型犬の平均寿命は、おおよそ10～13歳とされています（超大型犬は8～10歳前後）。小型犬や中型犬と比べるとやや短めですが、体が大きい分、老化のスピードが早いためと言われています。

ラブラドールレトリーバー：13歳 ゴールデンレトリーバー：11歳

最近は、シニア向けフードや獣医療の進歩により、大型犬でも15歳近くまで生きる例が増えています。特にラブラドールレトリーバーは大型犬のなかでも長寿で、15歳近くまで生きる個体も多く見られます。

犬を長生きさせるための秘訣は？

犬の寿命に大きく関わるのは、日々の健康管理です。犬は体の不調を言葉で伝えられないため、飼い主さんが変化に気づき、適切に対応することが大切です。ここでは、長生きさせる秘訣として、日常的に取り入れたい健康管理について紹介します。

バランスの良い健康的な食事

健康な体づくりの基本は、毎日の食事です。年齢や体格、活動量に合った総合栄養食を選び、栄養を過不足なく摂らせることが大切です。

特に肥満は、関節や心臓に負担をかけ、さまざまな病気の引き金になります。また、肥満の犬は、理想体重を維持している犬に比べて短命な傾向にあることがわかっています。

愛犬に長生きしてもらうためには、栄養バランスにすぐれた良質な食事と、徹底した食事管理が欠かせません。

健康管理をおこなう

病気の予防と早期発見は、長生きのために欠かせない要素です。

例えば、避妊・去勢手術は生殖器系の病気のリスクを下げます。また、定期的な健康診断を受けることで、外からは分かりにくい異変にも気づきやすくなります。ワクチン接種やフィラリア予防は、感染症から愛犬を守るために重要です。

長生きのためには、口腔ケアも欠かせません。犬の多くが患うと言われている歯周病は、放置すると全身の健康状態に影響を及ぼします。毎日の歯磨きで予防することが大切です。

適度な運動

犬が長く元気に過ごすためには、運動が欠かせません。適度な運動はストレスを減らし、心身のバランスを整える効果もあります。

特に、散歩は運動だけでなく、外のニオイや音、景色に触れることで脳を刺激する大切な時間です。適度な刺激は、認知症の予防にも効果があると考えられます。

また、筋力を維持することは、将来の寝たきりを予防し、生活の質を維持することにもつながります。愛犬の年齢や体調に合わせて、無理のない範囲で続けることが大切です。

まとめ

犬の寿命は犬種や体格による差もありますが、それ以上に大きく影響するのが、日々の健康管理や過ごし方です。食事、運動、睡眠、生活環境といった基本的な要素が整っているかどうかで、年齢を重ねたときの健康状態に大きな差が生じる可能性があります。

特別なことをする必要はありませんが「今の生活が愛犬にとって快適か」「健康管理がしっかりとできているか」を定期的に見直し、改善していくことが愛犬の長生きの秘訣と言えるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)