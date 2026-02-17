この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】3.枕営業の実態…」と題した動画を公開した。動画では、探偵が「枕営業」が疑われる調査対象者を尾行し、その一部始終を生々しく記録している。

動画は、繁華街での張り込みシーンから始まる。調査開始から1時間が経過した頃、探偵は「1対が男性と出てきましたね」と報告。対象者は「私服ですね」という状況で、親密な関係をうかがわせる男性と共に歩き出す。探偵は冷静な口調で状況を分析しながら、二人の後を追う。

二人が向かった先について、探偵は「この間のマンションですね」と呟いており、以前にもこの場所が調査に関係していたことが示唆される。そして、ついに二人はマンションのエントランスへと到着。「1対と2対が今一緒にマンションへ入っていきました」という探偵の報告と共に、二人は建物の中へと姿を消した。

動画は、二人がマンションに入ったところで終了しており、その後の具体的な状況は描かれていない。しかし、探偵の視点から淡々と記録された映像は、タイトルの「枕営業の実態」というテーマの深刻さを視聴者に突きつけ、業界に潜む闇について問題を投げかける内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

【浮気調査】3.枕営業の実態…

関連記事

【プロが解説】探偵が見た浮気調査の実態。対象者が複数のマンションを巡る理由とは？

【プロが解説】探偵が見た浮気調査の実態。対象者が複数のマンションを巡る理由とは？

 【探偵が明かす】生保レディの妻の浮気調査、外回りと称して見せた”裏の顔”とは

【探偵が明かす】生保レディの妻の浮気調査、外回りと称して見せた”裏の顔”とは

 「インナー忘れてる笑 洗っておくね」夫のスマホに届いたLINEで発覚した“半年間の裏切り”

「インナー忘れてる笑 洗っておくね」夫のスマホに届いたLINEで発覚した“半年間の裏切り”
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

探偵事務所PIO_icon

探偵事務所PIO

YouTube チャンネル登録者数 1.82万人 267 本の動画
PIO探偵事務所は業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります
youtube.com/channel/UCu0bEyfvLmbt6Sr1au9Xd7A YouTube