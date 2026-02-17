この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】3.枕営業の実態…」と題した動画を公開した。動画では、探偵が「枕営業」が疑われる調査対象者を尾行し、その一部始終を生々しく記録している。



動画は、繁華街での張り込みシーンから始まる。調査開始から1時間が経過した頃、探偵は「1対が男性と出てきましたね」と報告。対象者は「私服ですね」という状況で、親密な関係をうかがわせる男性と共に歩き出す。探偵は冷静な口調で状況を分析しながら、二人の後を追う。



二人が向かった先について、探偵は「この間のマンションですね」と呟いており、以前にもこの場所が調査に関係していたことが示唆される。そして、ついに二人はマンションのエントランスへと到着。「1対と2対が今一緒にマンションへ入っていきました」という探偵の報告と共に、二人は建物の中へと姿を消した。



動画は、二人がマンションに入ったところで終了しており、その後の具体的な状況は描かれていない。しかし、探偵の視点から淡々と記録された映像は、タイトルの「枕営業の実態」というテーマの深刻さを視聴者に突きつけ、業界に潜む闇について問題を投げかける内容となっている。