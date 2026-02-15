結局、これが一番落ち着く...大戸屋で長年愛される「定番のほっこり定食メニュー」3選

家庭の味を大切にした定食が人気の「大戸屋ごはん処」。今回は、長年愛される定番定食を3つ紹介します。

野菜たっぷり＆バランス重視の「黒酢あん定食」、創業当時からの味わい「チキンかあさん煮」、そして香ばしい「しまほっけの炭火焼き」。定食好きはもちろん、初めての人にもおすすめの人気ラインアップです。

ご飯がすすみまくるのよ...

●鶏と野菜の黒酢あん定食（1030円）

大戸屋を代表する人気定食のひとつ「鶏と野菜の黒酢あん定食」。彩り豊かな野菜とジューシーな鶏の竜田揚げを、オリジナルの黒酢あんでからめた一皿です。黒酢のさっぱりした酸味と程よい甘みが、ご飯によく合うバランスの良さが特徴ですよ。

SNSでは、「母の手料理以外ではこの定食がこの世で一番美味い」「時々無性に食べたくなる！」「大戸屋来たら絶対頼んじゃうやつ」とファンが多いメニュー。どこか懐かしさも感じるおいしさです。

●チキンかあさん煮（1030円）

創業当時から愛され続ける「チキンかあさん煮」は、特製ダレで煮込んだチキンかつに、なめ茸おろしが添えられた定食です。しっかりした味わいとやわらかな食感が特徴で、ご飯のすすむ一皿として根強い人気があります。

SNSでも「私の大戸屋の鉄板メニュー」「ハフハフしながら食べるのが至極」「カツにたれが染みててたまらん」と評判。家庭料理のような温かさと、どこかほっとする優しい味わいで、お昼ごはんや夕食にもぴったりです。

●しまほっけの炭火焼き定食（1130円）

魚好きにはたまらない「しまほっけの炭火焼き定食」。脂ののったしまほっけを、炭火で香ばしく焼き上げた定食メニューです。一口食べると、ほっけの豊かな旨味と香ばしい香りが口いっぱいに広がります。

SNSには「皮まで香ばしく焼かれてて最高」「タンパク質豊富でダイエット中も食べられるから嬉しい」といったコメントが。魚の脂とご飯の相性の良さはもちろん、大戸屋ならではの丁寧な味付けで、毎日でも食べたくなる安定感ある一品です。

素材の味を活かした家庭的な定食メニューがおいしい大戸屋。栄養バランスも考えられていて、外食が多い人にもぴったりです。初めて大戸屋を利用する人は、ぜひ定番の定食をぜひ味わってみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部