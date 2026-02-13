クールビューティーなウマ娘が降臨！「ウマ娘 プリティーダービー カルストンライトオ」【あみあみ展示撮り下ろし】勝負服姿でフィギュア化！
ファット・カンパニーより、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「カルストンライトオ」。こちらは、Cygamesが運営する育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「カルストンライトオ」を立体化したものだ。
今回は、カルストンライトオが自身の勝負服である「真実一路」を身にまとった姿で再現されている。颯爽とポーズを決めた神々しいばかりの立ち姿で、「ウマ娘」や彼女のファンならば絶対に押さえておきたいアイテムといえるだろう。
フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約260mmだ
鋭く大きな瞳でこちらをじっと見つめているような表情をした、こちらのカルストンライトオ。膝の辺りまで伸びた長い黒髪は、体を覆うように背中側でふんわりと広がっている。この髪の部分も、うっすらとキューティクルが光っているように見える。
アホ毛のように飛び出した白い髪が前髪のように垂れ下がっているところも魅力的だ。きゅっと閉じた小さな口元にも、強い意志が感じられる。彼女の耳には黄色い耳カバーが付けられており、片側だけ飾りが付けられているところがポイントだ。
クールで美しい表情だ
耳カバーにも飾りが付けられている
アホ毛のように白い髪が垂れ下がっている
カルストンライトオが身につけている勝負服は、紺色をベースにしつつ、赤いラインや金の縁取りがされているなど特徴的なデザインが採用されている。裾の部分にフリルが2段で付けられているところもユニークだ。そちらに合わせて白い手袋をはめており、こちらは両手とも大きく広げている。
袖の部分にはフリルが付けられている
赤いラインや星を模した装飾も目立つ
手を広げてポーズを決めている
勝負服の下半身部分は、白いパンツに金の縁取りが付けられたものだ。そこから黒いタイツをはいた脚がスラリと伸びている。台座は、カルストンライトオが好きな直線で構成されているほか、猫の意匠がワンポイントで付けられているところも面白い。
太ももにも片方だけ飾りが付けられている
足元は紺色と金の靴を身に付けている
台座部分にもカルストンライトオらしさが出ている
こちらの「カルストンライトオ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。お店によっては予約を締め切っているところもあるので、どうしても手に入れたいという人は早めに予約を済ませておくことをオススメする。【フォトギャラリー】
(C) Cygames, Inc.