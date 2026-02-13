¡ÚÀÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°À¤³¦1°Ì¡ÛxAI¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖGrok Imagine¡×Å°Äì²òÀâ¡ª Sora/Veoµé¤Î±ÇÁü¤òÌµÎÁ¤Çºî¤ëÊýË¡¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAIÂç³Ø¡ÚAI&ChatGPTºÇ¿·¾ðÊó¡Û¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÀÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°À¤³¦1°Ì¡ÛxAI¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖGrok Imagine¡×Å°Äì²òÀâ¡ª Sora/Veoµé¤Î±ÇÁü¤òÌµÎÁ¤Çºî¤ëÊýË¡¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëxAI¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGrok Imagine¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤È»È¤¤Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ÖGrok Imagine¡×¤Ï¡¢xAI¤¬2026Ç¯2·î¾å½Ü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖGrok¡×¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¤Î¶¯²½ÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖGrok Imagine 1.0¡×¤È¤·¤ÆGrokÆâ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬OpenAI¤Î¡ÖSora¡×¤äGoogle¤Î¡ÖVeo¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê¶¥¹ç¥â¥Ç¥ë¤òÍÞ¤¨¡¢ÀÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤«¤é¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤ÎÆ°²èÆâ¤Ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÉ²Ã¡¦ºï½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ä¡¢½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÏÃ¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡¢²»À¼¤È±ÇÁü¤¬Æ±´ü¤·¤¿¥Ç¥â¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÇ½É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖGrok Imagine¡×¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖArtificial Analysis¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ÎÀÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ëÉôÌç¤È²èÁü¤«¤éÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ëÉôÌç¤ÎÎ¾Êý¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥æー¥¶ーÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖArena¡×¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¶È³¦¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÍøÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Grok¤Î¸ø¼°AI¥Á¥ã¥Ã¥ÈÆâ¤ÇÌµÎÁ¤Ç»î¤»¤ë¤Û¤«¡¢¡Öfal¡×¤Ê¤É¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆAPIÈÇ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£APIÈÇ¤ÏGrokÆâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤ÎÆ°²èÀ¸À®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖGrok Imagine¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
