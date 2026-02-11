ミラノ五輪・フリースタイルスキー女子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝が行われた。上位8人による決勝2回目に、冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一出場。78.00の4位でメダルを逃した。3位で銅メダルのペリーヌ・ラフォン（フランス）と同じ得点だったが、ターン点が高い方が優先されるため届かなかった。テレビ解説を務めた上村愛子さんが直後に発した言葉が「重い」と話題となった。

決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出した。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03でフィニッシュした。3位のラフォンと同点の78.00点。順位決定にはターンの得点が優先される。冨高わずか0.2点及ばず。スピード、エアの得点は上回ったが、銅メダルは逃した。

この日、テレビ朝日系列での生中継で解説を務めたのは、1998年の長野五輪〜2014年ソチ五輪まで5大会連続で出場＆入賞した上村愛子さん。2010年バンクーバー五輪では「なんで、こんなに一段一段（7→6→5→4位）なんだろう……」と涙ながらに悔しがった名言は冬季五輪の名シーンのひとつだ。

冨高の結果が出ると、「う〜ん……」「0.2点差ですね。本当に少しだけですね」「この4位は私も経験ない4位ですね」と語っていた。中継を見ていたネット上のファンからは「モーグル…上村さん思い出すわ…今回もあと一歩だ」「上村愛子が語る『4位』重すぎる」「解説上村愛子さんでこの4位は上村愛子さんだなあ悔しい」「上村愛子さん解説で4位はくるものがあるな…」「上村愛子は4位の悔しさ味わってるもんね」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）