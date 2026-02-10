“ただ歩いてるだけ”じゃもったいない！しっかり痩せる【ウォーキング習慣】の始め方
「運動は苦手だけど、ウォーキングならできるかも…」そう思って始めたけど、思ったより体重が落ちない。そんな人は、“ただ歩いてるだけ”になっているのかも知れません。同じウォーキングでも、やり方次第でしっかり脂肪を燃やし、体を引き締めることができるんです。そこで今回は、体重も体型も整う【痩せるウォーキング習慣】の始め方を分かりやすく解説します。
“たったこれだけ？”歩き方の見直しで消費カロリーが倍増⁉︎
ウォーキングで痩せたいなら、まず見直すべきは“フォーム”。ダラダラ歩くのではなく、背筋を伸ばして視線はやや遠くへ。腕は軽く肘を曲げてしっかり振り、足はかかとから着地してつま先で蹴る。この一連の流れを意識するだけで、消費カロリーがぐんと上がります。
また、30分以上続けると脂肪が効率よく燃え始めると言われています。忙しくてまとまった時間が取れない場合は、10分×3回でもOK。通勤や買い物ついでに取り入れるだけで、体は確実に変わっていきます。
“歩く前後”のルーティンで痩せ効果アップ！
意外と見落とされがちなのが、ウォーキング前後の準備。ウォーキング前に軽くストレッチをすることで筋肉が動きやすくなり、脂肪燃焼効率もUP。特に股関節まわりやふくらはぎを丁寧に伸ばすと、歩幅が自然と広がり、全身の代謝が高まります。
また、運動後はしっかり水分補給をして、軽くクールダウンを。体に疲れを残さないことが、次の日も無理なく続けるコツになります。
飽きずに続けるための“ちょっとした工夫”とは？
ウォーキングは地味に感じやすく、途中で飽きてしまうことも。そんな時は、自分なりの楽しみをプラスしましょう。お気に入りの音楽を聴く、自然が多いルートを歩く、新しいスニーカーを選ぶなど、「気分が上がる工夫」をすることで継続率はぐっと上がります。
さらに、歩数計アプリなどで日々の記録を可視化すると、「昨日より500歩多く歩けた！」といった小さな達成感がモチベーションに。運動習慣は、楽しみながら続けることが何よりも大切です。
ウォーキングは、シンプルだけど“痩せ体質づくり”に役立ちます。正しいフォームとちょっとした工夫を加えて、理想のボディに着実に近づいていきましょうね。＜text：beauty news tokyo編集部＞