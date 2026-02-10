Ìîµå¥í¥¹¸ÞÎØ¡¢½Ð¾ìÏÈ¤¬È¯É½¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï³ÎÄê¡ÄÆüËÜ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î·ë²Ì¼¡Âè¡¢·×6¤«¹ñ¤¬ËÜÀï¤Ø
WBSC¤ÏÈ¯É½
¡¡WBSC¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌîµå¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³«ºÅ¹ñÏÈ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½Áª¤Ê¤É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿5¤«¹ñ¤Î·×6¤«¹ñ¤¬ËÜÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Â°¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤È²¤½£¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÏÈ¤Ï2027Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌ¡¦ÆîÊÆÂçÎ¦¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ìÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î1¥Á¡¼¥à¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¸¥¢ÏÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¡¢²¤½£ÏÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÏÈºÇ¾å°Ì¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÏÈºÇ¾å°Ì¤Î6¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ½ªÍ½Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤Î¹ñ¤ÇºÇ¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¿Ê¤ß¡¢½Ð¾ìÏÈ¤ò¤Ä¤«¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë