¡ÖBlow away¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖBlow away¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö´¶Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¦¤È¤¤Ï¡ÖBlow someone away¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ã¯¤«¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾Ìõ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤¬¿á¤Èô¤Ö¤¯¤é¤¤°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖWhen I saw the Grand Canyon for the first time, it blew me away.¡×
¡Ê½é¤á¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô