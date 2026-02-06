この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【ゲーム株暴落の謎】テキストや画像から『歩き回れる3D空間』を作れるAI(世界モデル)「Project Genie」を徹底解説！」と題した動画を公開。Googleが発表した新たなAI「Project Genie」が、なぜゲーム業界に衝撃を与え、一部企業の株価が暴落する事態にまで発展したのかを解説した。



「Project Genie」は、テキストや画像、スケッチから、ユーザーが操作して歩き回れるインタラクティブな3D空間を生成する「世界モデル」と呼ばれるAIである。動画では、簡単なテキスト指示だけで美しい草原と柴犬のキャラクターが生成され、ユーザーがキーボードで自由に探索する様子が紹介された。さらに、「キャラクターをピンクの風船ウサギに変えて」といった追加の指示で、リアルタイムに世界が作り変えられていく驚きのデモも公開されている。



AI大学のミライ氏によると、このモデルはこれまで公開されてきた他社の類似モデルよりも高品質であり、SNS上でリアルなゲーム世界を歩き回る動画が拡散されたことが影響し、大きな注目を集めたという。その結果、「Project Genieが3Dゲーム制作の常識を根本から変えてしまうのではないか」という懸念が広がり、人気オープンワールドゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの開発に関わるテイクツー・インタラクティブ社や、ゲームエンジン「Unity」を開発するユニティ・テクノロジーズ社などの株価が軒並み下落する事態を引き起こした。



動画では、Project Genieのような世界モデルは「2026年のAI業界の中でも特に注目の分野の1つ」と指摘。現状、Project Genieの利用は米国在住の一部ユーザーに限られているが、動画では同様の機能を無料で試せる「Marble」や「Odyssey-2 Pro」といったAIツールも紹介された。テキストや画像から誰もが自由に3D世界を創造できるこの技術は、ゲーム開発の未来を大きく変える可能性を秘めている。