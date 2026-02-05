現在のアーセナルは堅守が大きな武器となっており、3日に行われたカラバオ杯準決勝2ndレグのチェルシー戦でも鉄壁の守備で1-0と勝利してみせた。



ただ、そんなアーセナルでも届かなかったのが『プレミアリーグ最少失点記録』だ。2004-05シーズンにはチェルシーが僅か15失点で優勝を果たしていて、これがプレミア最少失点記録となっている。



今季のアーセナルにはこの数字を塗り替える期待もあったが、24節終了時点で17失点を喫してしまった。改めて当時のチェルシーの数字が異常であることが分かってくる。





絶対的守護神として当時の チェルシー を支えたペトル・チェフも、自分たちの記録を塗り替えるのは不可能ではないかと語る。「今季の戦いは、実際に記録更新がいかに難しいかを示したと思う。 アーセナル は最初の10試合で2失点しか喫していなくて（正確には3失点）、その時は記録についての質問を受けたものだ。10試合を終えた段階では『大きなチャンスがある』と思うものだが、15試合を終えた頃には『無理そうだな』と思う。そして今20試合ほど消化して、記録更新の可能性は消えた。プレミアで失点を許さないことがいかに難しいかを示している」「組織的に良いプレイをし、それから少しの幸運も必要だ。決して簡単なことではない。今季は『 アーセナル は近づけるかもしれない』と期待したシーズンかもしれないが、実際はそうならなかった。この記録がいかに素晴らしいかが分かる」（『ESPN』より）。チェフも2004-05シーズンはリーグ戦だけで24回のクリーンシートを達成している。今季の アーセナル でも難しいとなれば、当時の チェルシー の記録を塗り替えるのはもう不可能なのかもしれない。