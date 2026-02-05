オジサンも感涙!? 1980年代「パジェロ」テイストの最新「軽SUV」に注目！

三菱は2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」で、初代「パジェロ」やダカールラリーの世界観を重ね合わせたカスタム仕様の「デリカミニ」を披露しました。

その名は「デリカミニ DALI with DAMD」。お洒落さと無骨さを併せ持つモデルに仕上がっています。

デリカミニ DALI with DAMD（以下、デリカミニ×DALI）は、2025年10月29日にフルモデルチェンジを実施したばかりの新型軽クロスオーバーのデリカミニをベースに、カスタムパーツメーカーDAMD（ダムド）とコラボレーションして誕生しました。

DAMDが手がけたカスタムコンセプトカーを三菱が自車ブースで公式に紹介するという形をとったいっぽう、DAMDブースにも異なる仕様で展示されていたのも、ユニークな取り組みとして注目されます。

デリカミニ×DALI最大の見どころは、専用デザインが与えられたエクステリアです。

1980年代にパリ・ダカールラリーで活躍した初代パジェロをモチーフとしており、丸目2灯のヘッドランプや角形のウインカーランプ、ポジションランプ、それらを囲むスクエア形状の樹脂製フロントグリルなど、当時のラリーカーを思わせる意匠を新型デリカミニへ巧みに落とし込んでいます。

さらに、フロントバンパーからボディサイドパネル、リアバンパーにかけては、淡いブルーとブラックの2トーンで塗り分けを実施（DAMDブース展示車はカーキ×ブラック）。

ボディサイドには専用デカールも施されており、無骨さのなかにどこか愛嬌も感じられる佇まいは、まさに「小さな初代パジェロ」と呼びたくなる仕上がりです。

足元にはシルバー塗装のアルミホイールとオールテレインタイヤを組み合わせ、ルーフラックも装備。ハードなオフロード性能を追求するというよりも、アウトドアシーンで映える雰囲気つくりを重視した、現代的なアレンジとなっています。

「本格派までは求めないが、アウトドア気分は楽しみたい」というユーザーの心をくすぐる装備構成です。

エクステリアの大胆な「キャラ変」とは対照的に、インテリアはグレンチェック柄のシートカバーを装着する程度に留め、比較的ライトなカスタムに抑えられています。

もともと完成度の高い室内デザインを活かすという、バランス重視の仕上げといえるでしょう。

デリカミニ×DALIをデザインしたDAMDによると、「クルマを自分好みに楽しんで欲しい」という想いを込めて開発したとのこと。大ヒットモデルとなったデリカミニだからこそ、人とは少し違ったアレンジを加え、このクルマを目いっぱい使い倒して遊ぶというのも、魅力的なカーライフではないでしょうか。

※ ※ ※

デリカミニ×DALIは、冒険心や力強さといった初代パジェロが持っていたイメージを、レトロで味わい深いデザインとして現代に再解釈した一台です。

新型デリカミニ本来の日常使いにおける利便性はそのままに、所有する喜びや、人目を惹く個性を加えた点こそが、最大の魅力といえるでしょう。

通勤や買い物、そして週末のアウトドアまで、どこへ行くにも、ほんの少しの冒険気分を味わえる「遊べる軽SUV」として、デリカミニ×DALIは、いま注目したい存在です。