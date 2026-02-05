【USJ】五条悟&夏油傑が大活躍のアトラクションや、獄門疆のポーチが登場！呪術廻戦コラボレポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発のエンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込めるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」が開催中。なかでも注目したいのが、1月に第3期の放送が始まったTVアニメ『呪術廻戦』との2回目のコラボレーション。本記事では、ライター&編集担当がパークへ。全身で体感する呪霊との戦いや1年ズから両面宿儺まで盛りだくさんのグッズ、写真撮影必至のフードまで、今だけの体験をレポートする。
【写真】「最高潮☆JUMPING!」が流れるキーチェーンや獄門疆のポーチなど、オリジナルグッズも満載
■過去と現在が交錯。虎杖や最強コンビの術式が目の前で炸裂
シネマ 4-Dシアターの「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜」は、今回必ず体験したいアトラクション。肝試しに訪れた人たちの失踪が多発しているという大阪の古びた洋館を舞台に、オリジナル・ストーリーが展開される。ゲストは、ここに任務で訪れた虎杖、伏黒、釘崎の3人に補助監督として同行することに。シアター前の部屋も不気味な洋館仕様でドキドキ…！開始前から3人が歩き回りながら調査をしたり軽口を叩き合ったりしていて、関係性が見てとれるのが楽しい。
完全に新人補助監督になりきったライターは、礼儀正しく話しかけてくれる伏黒に感心したり、2人ではやいやい言い合いながらもこちらに気を遣ってくれる虎杖&釘崎にうれしくなったり、一緒に任務を頑張る気でシアターへ。そこで呪霊を見て、自分はホラー系が苦手なことを思い出すのだった…。
飛び回る呪霊は嫌だけど3人の戦いはかっこいい〜と思っていたら、物語は急展開。いろいろあって(ネタバレ配慮)1年ズにかわって目の前に現れたのは、呪術高専時代の五条&夏油！人を食ったような態度で術式を繰り出す2人を見て、「やっぱり強いんだ」と思うライターだった。ここでの五条の最後の言葉を聞くと、今の自分が補助監督になったことを誇らしく思えるはず。
大満足でシアターを出たあとは、ショップの前の通路でパークを満喫する彼らの描き下ろしイラストが流れるので、ぜひ頭上のモニターに注目してみて。
■宿儺の指チョコや獄門疆ポーチなど、パーク限定のオリジナルグッズも多数
今だけのグッズも満載。パークだけのオリジナルアートがデザインされたものやキャラクターの個性が表現されたデザインなど、種類豊富にそろう。
パーカは、胸元のロゴと背面に施された呪術高専の校章がポイント。校章のまわりには、黒閃をはじめとした術式名がデザインされている。虎杖、伏黒、釘崎のアイコンが刺繍されたキャップや、3人が乗ったカチューシャと合わせて着こなしたい。
コレクタブルストラップキーチェーンは、呪術高専の生徒や五条&夏油の名前に、それぞれを連想させるアイコンが添えられている。カラーリングだけでなく、名前のフォントにも個性があふれているので注目してほしい。
ライターおすすめは、獄門疆(ごくもんきょう)を模したポーチ。これさえあれば、獄門疆閉門ごっこができそうだ。さらにショップ内には、あの名シーンを再現したフォトスポットも用意されている。
編集担当が思わず手にとったのは、ボイスキーチェーン。東堂愛用のペンダントと同じく、虎杖と高田ちゃんの写真が収められている。さらに、高田ちゃんの曲「最高潮☆JUMPING!」が流れる仕様がうれしい〜！
お土産にもピッタリなのが、両面宿儺の指を模したチョコレート。爪や皺が緻密に再現されていて、食べると何かが起こりそう。箱もしっかり再現されている。
ヘアターバンは、脱兎がちょこんと乗って超キュート！ほかにも、野薔薇ちゃんの金槌&五寸釘がささった藁人形とバラの花がセットになったプッシュピンや、脹相たち呪胎九相図の兄弟が並ぶマグネットなど、実用性にも富んだグッズも勢ぞろい。
■呪霊に操られた列車にパニック！
「呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜」は、2026年5月10日(日)までを第1弾、 5月11日(月)から8月18日(火)を第2弾として、2つの期間で全く異なるストーリーを聞きながらライド体験できる。
第1弾では、呪霊が出ると噂の列車を調べるため、虎杖、伏黒、釘崎が大阪を訪れる。乗客として乗り合わせたゲストは、呪霊が取り憑いた電車の暴走に巻き込まれて大パニック！が、それよりも、優しく語りかけてくれる伏黒にうっとりするライターだった。さらにラストでは“あのキャラクター”が登場して大きなインパクトを残してくれるので、最後まで気を抜かないで。
■青春を感じるドリンクや術式みたいなチュリトス
カートフードもお見逃しなく。黒閃を放つ虎杖を思わせる見た目も味もパンチの効いた、「黒閃！チキンピザブレッド 〜旨辛ガーリック〜」は、ごろごろと大きなチキンとガーリック風味ソーセージの組み合わせがボリューム満点。
五条の茈(むらさき)を表現した、「虚式『茈』チュリトス 〜ミックスベリー味〜」と合わせて楽しみたい。
カフェ・ビバリーヒルズ・ブランジェリーでは、 高専時代の五条と夏油を表現した2種のケーキや、呪術高専1年ズをイメージしたサンドウィッチセットが登場。呪術廻戦の世界に浸りながら、お腹を満たして。
呪術廻戦コラボは、2026年8月18日(火) まで。1年ズや若かりし五条&夏油に会いに、パークへ行こう！
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
