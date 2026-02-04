go!go!vanillasの最新作『SCARY MONSTERS EP』のアナログレコードが、3月18日に発売されることが決定した。

本作は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディング・テーマ「ダンデライオン」を始め、タイトルトラック「SCARY MONSTER」、柳沢進太郎（G）が制作した新曲としては約3年ぶりの発表となる「正体」などを含む全5曲を収録。今のgo!go!vanillasが詰まった最新作だ。

go!go!vanillasは、『SCARY MONSTERS EP』を提げバンド史上最大規模となるホール&アリーナツアー＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中。

ホール編は11公演を全てソールドアウトで完走。残るは3月から4月にかけて東名神で開催されるアリーナ編3公演となる。アリーナ編には、ホール編でサポートキーボードを務めていた井上惇志(showmore)に加え、Takumadrops(Key)、山田丈造(Tp)、曽我部泰紀(Sax)、大渕愛子(Fid)の計5名がアディショナルメンバーとして参加することも決定。

チケットは、アリーナ公演の先着販売を受付中。ホール編の11公演を全てソールドアウトで完走したバニラズが届けるアリーナ公演はどんなパワーアップを遂げるのか注目だ。

『SCARY MONSTERS LP』

2026年3月18日（水）リリース

予約：https://lnk.to/ggv_SCARYMONSTERSLP ▼形態／品番／価格

本編形態：30cmLP

品番：PCJA-00203

価格： 3,850円（税込）

発売元：IRORI Records / PONY CANYON INC. ■収録曲

Side - A SCARY MONSTER正体ダンデライオン SCARY MONSTER正体ダンデライオン Side - B ヒトカゲ生きもの ヒトカゲ生きもの

＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞

【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール チケット料金：8900円（税込）

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records チケット情報：先着販売受付中

申し込みはこちらから：https://lnk.to/ggv_Arena2526 SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp