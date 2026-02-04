元妻と禁断不倫キスから押し倒し…。30秒超、殺人を疑われる者たちの濃厚ラブシーン展開＜再会＞

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリー。4人は小学生のとき、“ある事件で使用された拳銃”をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器はかつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

2月3日（火）に放送された第4話では、圭介がすでに新たな妻がいるにもかかわらず、元妻の万季子と唇を重ねてしまい…。

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】艶やかな息が漏れ…ソファで禁断行為に及ぶ元夫婦

◆万季子が淳一を誘うも…

過去に夫婦となり、ひとり息子に恵まれるも、離婚した圭介と万季子。

その後、圭介は再婚して新たな妻が妊娠していたが、このことを万季子には打ち明けられずにいた。

そんななか第4話では、万季子が息子の正樹（三浦綺羅）のキャッチボール相手として淳一を誘う展開が描かれた。

すると淳一は、そこに恋人の今井博美（北香那）を連れてきて、万季子は淳一に同棲中の彼女がいると初めて知る。

友人として明るく受け止めている様子の万季子だったが、1人になるとどこか複雑そうな表情を見せていた。

そこに圭介から連絡があり、万季子の家で会うことに。息子の正樹から「淳一とキャッチボールをした」と聞かされた圭介は、思うところがあるような表情を浮かべる。

そして正樹が眠ると、圭介と万季子は2人でワインを飲み始めた。

ふいに万季子がワインをこぼしてしまい、拭くのを手伝おうとした圭介と顔が近づく。目が合った2人の間に何とも言い難い空気が流れ、圭介が密着するように座り直すと、2人は再び熱っぽく見つめ合った。

圭介が肩を抱き、唇を重ねると、万季子は抵抗することなくそれを受け入れる。さらに圭介は、万季子を押し倒すと何度も激しくキスを交わした。

殺人事件について警察に聴取されるなど大きな問題や秘密を抱える2人は、第4話であってはならぬ関係へと足を踏み入れることとなった。