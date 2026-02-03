「やっと終わったはずなのに…」別れた後に押し寄せる不倫の後遺症
もう終わりにした。不倫相手の彼の連絡先も消したし、やっと前に進めると思っていた。それなのに、急に涙が出たり、理由もなく寂しくなったりする。不倫を終えたあとに訪れるこの感情の波は、未練というより、長く張りつめていた心が一気にほどけた反動でもあります。
安心と同時に押し寄せる喪失感
苦しかった不倫関係が終わったことで、ほっとする気持ちは確かにある。でも、それと同時に毎日連絡を取っていた男性が突然いなくなると、心には大きな空白が生まれます。幸せだった時間も、期待していた未来も、まとめて失った感覚になり、気持ちが追いつかなくなるのです。
自分の選択が正しかったのか揺らぎ始める
時間が経つほど、辛かった記憶より楽しかった瞬間が浮かんでくる。「あのまま続けていたら違ったのかも」と考え始めると、別れの決断に自信が持てなくなるものです。でもそれは、関係の良かった部分だけを切り取って思い出しているだけ。現実そのものが変わったわけではありません。
一人の時間に向き合うのが想像以上につらい
関係が続いていた間は、誰かに気持ちを向けることで孤独を感じずにいられたはず。でも終わったあとに残るのは、自分自身と向き合う時間です。その静けさがつらく感じると、戻りたい気持ちが顔を出すこともあります。
不倫を終えたあとに苦しくなるのは、ちゃんと自分の恋心と感情を使ってきた証拠。今は揺れていても、時間とともに心は少しずつ落ち着いていきます。戻らない選択をした自分を責めるのではなく、まずは「ここまでよく頑張った」と労ってあげてください。 ※画像は生成AIで作成しています
