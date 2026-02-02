お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が1日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜後1・55）で「十何回は見てる」大好きなドラマを明かした。

この日ゲスト出演した女優の矢田亜希子を前に「僕、『白い巨塔』大好きで」と2003〜04年放送のフジテレビ「白い巨塔」の大ファンであると告白。主役の財前五郎役を演じた唐沢寿明から裏話を聞いたそうで「（撮影の）スケジュールが過酷だったんですよね？」と質問した。

「過酷です。あの時代、過酷です」とうなずく矢田に、「今でも見てる。上沼恵美子さんの次に俺、『白い巨塔』見てます。上沼恵美子さんは100回くらい見てらっしゃる。上川（隆也）さんが好きで、関口法律事務所の」と明かして笑いを誘う。

矢田が「すごーい！」と驚くと、華丸は「私も十何回は見てる。昨日も見ました、せっかく矢田さんが来るから」と話した。

相方の博多大吉から“ドラマおじさん”と呼ばれるほどのドラマ好きとして知られる華丸。「あれも好きなんです、『恋ノチカラ』」と明かすなどドラマトークが止まらない様子だった。