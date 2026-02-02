【鉄拳8：シーズン3 トレーラー】 2月2日 公開

バンダイナムコエンターテインメントは2月2日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用3D対戦格闘ゲーム「鉄拳8」において、シーズン3に関する最新情報を公開した。

「TEKKEN World Tour 2025 Global Finals」にてシーズン3のトレーラーが公開。プレイアブルキャラクターとして第1弾「州光」や第2弾「ボブ」、第3弾「ロジャーJr.」が追加され、2026年春から順次配信されることが明らかになった。また、2027年冬には第4弾キャラクターと新ステージの追加が決まっている。

これに合わせて「シーズン3パス」を2月10日より発売。今回のパスから早期アクセス期間が増加し、追加キャラクター及び追加ステージを120時間早くプレイできる。このほかにも2周年記念キャンペーンの開催、3月17日には大型アップデートの実施も発表された。

【TEKKEN8 - シーズン3 トレイラー】

州光

ボブ

ロジャーJr.

シーズン3パス

ロードマップ

