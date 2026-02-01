常備して正解。「ふりかけるクザクわかめ® 梅じそ」で作る秒速アレンジごはん

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

2026年2月2日(火)に、大人気「ふりかけるザクザクわかめ」シリーズの新商品「ふりかけるクザクわかめ® 梅じそ」が理研ビタミンから発売されます。

ザクザクとした弾ける食感が特徴のわかめふりかけは2022年の発売以降、これまでになかった食感や汎用性の高さで話題に。シリーズ累計出荷数は1,200万袋を突破し、多くの家庭で愛されている定番アイテムです。

実は私もその1人。必ず家に常備してあるほどザクザクわかめシリーズは大好きで、ご飯のお供には欠かせない存在です（笑）。

今回は、そんな待望の新作「ふりかけるクザクわかめ® 梅じそ」を簡単レシピと共にレポートします！

■【納豆ごはん】

まずは定番の納豆ごはんにトッピング。

んん!? 想像よりもさっぱりしています!!

これまでのパンチのある味付けとは対照的な味わい……！でも、あのザクザク感の存在感は変わらず◎

紀州産の梅としその風味をザクザク食感で味わえるのは、なんだかとっても新鮮です。いつもの納豆ごはんが、あと引く酸味と旨みを感じる “大人の味わい”に大変身◎ さっぱりしつつも満足感があり、朝ごはんにもぴったりです。

■【きゅうりの浅漬け】

続いては、きゅうりを切って和えるだけの簡単レシピ。

帰宅した後のご飯作りで、「もう一皿どうしよう……」って時にも数秒でできちゃいます。

さっぱりとした梅じその風味がきゅうりによく合う〜◎ お酒のおつまみにも良さそうです。

■【冷奴】

夕飯の一品として絹豆腐の上にも載せてみました。

この組み合わせ、毎日食べたいほど好きです！ いくらでも食べられそう（笑）。

梅の酸味とわかめの旨み、そして豆腐とあわせるザクザク食感のコントラストがやみつきに！ 個人的に1番リピートしたい組み合わせです◎

■いつものごはんが格上げ。「ふりかけるクザクわかめ®」は忙しい毎日の味方

いかがでしたか？

わたし自身、ここ最近おかずの何かしらに混ぜて楽しんでいますが、本当に飽きのこない万能さを実感しています。

ごはんのお供にはもちろん、食欲が落ちがちな暑い季節に「さっぱりしたものが食べたい！」という時にも頼れる存在です。

皆さんも忙しい毎日の味方として、ぜひ日々の食卓に取り入れてみてくださいね。

■商品概要

商品名：「ふりかけるクザクわかめ® 梅じそ」

内容量：50g

賞味期限：300日間

参考小売価格：363円

販売地区：全国

（寺田紗恵）