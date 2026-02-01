温泉旅行で、子どもを男湯と女湯のどっちに入れるかで揉めることも。なるべく同性同士で入りたいと言っても、理解してくれない旦那さんもいるようで？ 今回は、家族で温泉旅行をした人のエピソードをご紹介します。

娘と温泉に入る最後のチャンス？

「義家族と温泉旅行をしたときのこと。夫が6歳の娘と一緒に男湯に入りたいと言い出しました。条例で7歳以上は混浴禁止となっていることを知った夫は、最後に娘と一緒に大浴場の温泉に入りたいと言って聞かず……。

『どこに変質者が紛れているかわからない」『盗撮されているかもしれない」と言っても『そんな男いないでしょ』『6歳なんて赤ちゃんみたいなものじゃん』と、まったく聞く耳を持ちませんでした。

義母にそのことを言いつけたら、私以上に大激怒。『娘をわざわざ危険にさらす親がいるか！』と、夫を叱り飛ばしてくれました。義母が私と同じ価値観で本当によかった……。後日、夫には子どもを狙った性犯罪のニュースをまとめて読ませました。自分が思う以上に変質者が多いことに驚いていましたが、これをきっかけに、もう少し危機感を持ってほしいです……」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 6歳で男湯に入るって、きっと娘さんも嫌だと思います……。どうしても一緒に温泉に入りたいなら、家族風呂にするのが安心ですよね。このご時世、どこに変質者が紛れているかわかりません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。