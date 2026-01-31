「carrot and stick」の意味は？言葉の響きがヒントです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「飴とムチ」でした！

日本語でも「飴とムチ」という言葉がありますが、「carrot and stick」＝「人参と棒」は英語版の「飴とムチ」を表現する言葉です。

この表現は、報酬と罰を組みあわせた手法やアプローチを指すイディオムで、報酬と罰を使って人を動かそうとする戦術や戦略を表します。

「The coach uses a carrot and stick method to train his team.」

（コーチはチームのトレーニングに飴とムチの方法を採用している）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。