「carrot and stick」の意味は？言葉の響きがヒントです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「carrot and stick」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「飴とムチ」でした！
日本語でも「飴とムチ」という言葉がありますが、「carrot and stick」＝「人参と棒」は英語版の「飴とムチ」を表現する言葉です。
この表現は、報酬と罰を組みあわせた手法やアプローチを指すイディオムで、報酬と罰を使って人を動かそうとする戦術や戦略を表します。
「The coach uses a carrot and stick method to train his team.」
（コーチはチームのトレーニングに飴とムチの方法を採用している）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部