なにわ男子がスギ薬局の50周年のアンバサダーに！　道枝駿佑「自分史上一番の食費」をメンバーにお支払い!?

なにわ男子がスギ薬局の50周年のアンバサダーに就任。新曲「スキスギ」がCMソングとして採用され、新CMが2月2日より順次全国で放映開始されます。

都内で行われた『スギ薬局50周年 新CM発表会』には、なにわ男子のメンバーである西畑大吾さん、大西流星さん、道枝駿佑さん、高橋恭平さん、長尾謙杜さん、藤原丈一郎さん、大橋和也さんがメンバーカラーが散りばめられたコーディネートで登場。今回のCMのために書き下ろされた新曲「スキスギ」についてや、CMのフレーズ「〇〇“スギ”」などのエピソードを披露してくださいました！

■なにわ男子がスギ薬局の50周年のアンバサダーに就任

スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用が実現したそう。CMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを通して、50周年を迎えた感謝と未来への想いを表現。スギ薬局は、今年CDデビュー5周年を迎えるなにわ男子とともに、記念イヤーをさらに盛り上げていくといいます。

イベント冒頭、CDデビュー5周年に向けた意気込みやアンバサダーに就任した感想を聞かれたリーダーの大橋さん。「僕たちも50周年……あ、50周年ちゃうわ！」といきなりの天然発言で会場を沸かせ、メンバーからは「50周年じゃない！ 5周年！」「盛りすぎ！」などと総ツッコミが。

大橋さんは苦笑いしつつも、「スギ薬局さんも50周年ということで縁を感じている。皆さんにこれまで以上に感謝を伝えつつ、スギ薬局の魅力を伝えられるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いします」と呼びかけました。

■7人の魅力が詰まったCM撮影

新CMでは、スギ薬局でのお買い物の楽しさや公式アプリのお得感を、なにわ男子が「○○スギ！」というフレーズで表現。各メンバーの個性あふれる“○○スギ”に合わせた表情や、7人で仲良く買い物を楽しむ様子が描かれています。

CM冒頭では、店舗前に集合した7人が「スギ薬局〜♪」と声をそろえ、その後「お買い物楽しスギ」「ポイント貯まりスギ」「アプリクーポンでお得スギ」などのフレーズで魅力を紹介。ラストは手でハートポーズを作り、感謝の言葉を伝えているのが印象的です。

CMの中のキャッチフレーズにちなみ、メンバーの「〇〇“スギ”」なことを紹介。大橋さんは「買いすぎ」、高橋さんは「ハマりすぎ」、大西さんは「アプリ詳しすぎ」、西畑さんは「ポイント貯めすぎ」、道枝さんは「お得すぎ」、長尾さんは「楽しみすぎ」、藤原さんは「クーポン詳しすぎ」と回答。

さらに、CM撮影時のエピソードについて聞かれた際も、長尾さんは「“楽しみスギ”ました。本当に7人の楽しさが自然に出ていると思うし、僕らの曲の『スギスギ』という楽曲と、スギ薬局さんがいい感じにマッチして、素敵なCMが出来上がったんじゃないかなと思います」とコメントし、道枝さんも「スギ薬局さんのメロディをみんなで歌えたのはすごく楽しくて。毎回みんなテンションを上げながら歌っていたので、すごいそれが印象に残ってます」と振り返ります。

さらに、今回の新CMのために書き下ろした新曲「スキスギ」について高橋さんは「めちゃくちゃ明るくて、僕ららしいキャッチーな曲。この曲を聞いて僕たちのこととスギ薬局さんのことを“好きスギ”になってくれたらうれしい」と紹介。

長尾さんも「スギ薬局さんのスギという文字がたくさん散りばめられていますし、この前振り入れをしたんですけど、すごくハートを作る、“ハートしスギ”の振り付けになっているので、そちらも見ていただきたいです」とアピールしました。

■道枝駿佑「自分史上一番の食費」なにわ男子の忘年会代を支払い

イベントの終盤ではCMのフレーズ「〇〇“スギ”」をテーマにしたフリップトークを展開。

「〇〇“スギ”て、『グループを支えていること』」について聞かれた大西さんは「みんなをかわいく撮りすぎ」と回答。「なにわ男子のSNSとかで写真を上げる時に、みんなの写真をよく撮るんですけど、携帯で撮るのももちろんですけど、デジカメで撮ったりとか、最近でいうとこのゲーム機で撮ったりして。メンバーは元々めちゃくちゃかわいいお顔をしてるんですけど、僕がよりかわいく仕上げてあげてます」と笑いながら語りました。

一方、「〇〇“スギ”て、『感謝を伝えたい人』」について聞かれた長尾さんは「なにわ男子本気スギ」と答え、「僕たち年末に7人で忘年会をしたんですけど、そのお支払いを7人で本気のじゃんけんをして決めた。昨年は道枝さんがお支払いをした（笑）」と明かし、メンバーも「まじで白熱した」「一番盛り上がった」と振り返ります。

そこで気になるのが支払額。道枝さんは、「ちょっと言えないです」と苦笑いを浮かべながらも、「7人、7人いるんでね。すき焼きに行ったんですけど、忘年会やし久しぶりやし、みんな本当にいっぱい食べるので……。自分史上一番の食費でした」と告白。ただ、「メンバーに払えたのが誇らしかった」と気持ちよく支払いできたことを明かしていました。

■なにわ男子とのコラボキャンペーンをスギ薬局で実施

スギ薬局50周年を記念して行われる、なにわ男子とのコラボキャンペーン「50周年大感謝祭」では、スギ薬局の対象店舗にて商品購入後、スギ薬局アプリからキャンペーンに応募すると、抽選で合計3000名にオリジナルグッズをプレゼント。

なお、スギ薬局の店内では2月2日からCMの三十秒フルバージョンと、オリジナル店内放送を聞くことができます。オリジナル放送の内容に関しては、来店した方のお楽しみとなっているので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

（取材・文：瑞姫）