ファミマ×いちご！いちごの魅力を引き出した新作のデザート・パン・菓子を食べてみた
ファミリーマートでは現在、「ファミマの白をまとったいちご狩り(R)」を開催中！練乳やミルク、クリームやホワイトチョコレートといった“白”の素材をまとって、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などを展開中だ。
【写真】新たにラインナップに加わった「いちご＆ホイップサンド」
同フェアでは、発売からわずか1週間で、対象商品の累計販売数が324万食を突破。同社が行ったアンケートで、「『甘酸っぱいいちご』と、『白い見た目』を兼ね備えたスイーツが発売されたら、どの程度興味がありますか？」と質問したところ、76.3%が「興味がある」と回答するなど、“白×いちご”というキーワードに対して、高い関心が寄せられていることもわかっており、人気のほどがうかがえる。
ちなみに、特に販売数量の多い商品は「つぶつぶいちごミルクメロンパン」(178円 ※沖縄県では仕様と価格が異なる)や、「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」(230円)なのだそう。 前者は、いちご風味チョコチップを練り込んだ白いビスケット生地をかぶせたメロンパンに、いちご果肉入りのミルクホイップがIN！後者は、ザクザク食感のクッキーシューにいちご果肉入りのいちごクリームといちごソースを入れた一品となっている。
記者も、気になる商品をさっそく食べてみたところ「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」は、クッキーシューの表面をコーティングしているホワイトチョコレートが厚めで、食べ応えがありリッチな気分に。クリーム＆ソースの甘酸っぱいフィリングがたっぷり入っている点や、シュー皮自体がおいしい点も気に入った。
また、2026年1月13日から新たにラインナップに加わった「いちご＆ホイップサンド」(498円 ※数量限定)も贅沢な味わいが楽しめた。こちらは、ふんわりしっとり食パンといちごのシンプルな組み合わせが特徴で、上品な甘さがお気に入りポイント。パンをめくってみると、ホイップがしっかり入っているのもうれしかった。
そのほか、もちっとしたクレープ生地にミルク感たっぷりのミルクムースを入れ、いちごをトッピングした「もちっと食感 いちごのクレープ」(398円)もGOOD！フワッ、シュワッと口溶けのいいミルクムースは、皆さんにもぜひ味わってみてほしい。
焼き菓子では「いちごのバウムクーヘン」(220円)、「いちごのフィナンシェ」(200円)、スナック系では「白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン」(138円 ※数量限定)なども登場している「ファミマの白をまとったいちご狩り」。毎冬恒例の大人気企画が“白”に生まれ変わって新たなおいしさを届けているので、今年もぜひ堪能して。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
