NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£Êª¸ì¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²á¤®¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¾¾¹¾¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â»Ä¤ê¶Ï¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¼ä¤·¤µ¤¬¤Ä¤Î¤ë¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤Ï¾¾¹¾¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢°ì·î½éÆ¬¤Ë¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤â¤¦¡¢¾¾¹¾¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤ÈÃ²Â©¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£³¹¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×°ì¿§¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê19³¬¡Ë·úÀßÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤Þ¤ÇÈ¬±À¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾¹¾¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¹ñÊõŽ¥¾¾¹¾¾ëÅ·¼é¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¾ë¤è¤ê¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤ÇÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹¼êÊü¤¹ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Î»ÄÇ°¤µ¡Ë
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤À¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤âÈà¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤Ê¶Ó¿¥¤Î»Ë¼Â¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤À¡£¤½¤ÎÍ§¾ð¤¿¤ë¤ä¡¢ÅÙ¤ò±Û¤¨¤¿¤â¤Î¡£È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤È¤è¤êÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤Ï¡¢¸åÈ¾¡¢·§ËÜ¤Ëµî¤ëÈ¬±À¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶Ó¿¥¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¿¼Â¤µ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»Ë¼Â¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄ¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¡¢¸å¤Ë±é·àÉ¾ÏÀ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ë¸¶ÉÒÏº¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ÉÍý¿¦¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÌÜ¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿
¤½¤Î¿Í³Ê¼Ô¤Ö¤ê¤ËÈÕÇ¯¤Ë¤Ï¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¾¾¹¾À»¿Í¡×¤È¸Æ¤Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë³Ë¤òÉÂ¤ß¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢Ê¸¼å¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥êÀÄÇ¯¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂÁü¤Ï¿¿µÕ¡£ÉÂ¼å¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¡¢¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿Ç®ÎÌ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°÷ÌÈ¾õ¤òÆÀ¤¿¸å¤ËÊ¼¸Ë¸©¤ä¹áÀî¸©¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾ÅÄ¤Ï¡¢1888Ç¯¤ËÅçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¶µÆ¬¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾·æÛ¤Ï¡¢Ã±¤ËÍ¥½¨¤ÊÃÏ¸µ½Ð¿È¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¾·¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¸©¤Î¶µ°é¹ÔÀ¯¤ÈÃæ³ØÂ¦¤Î°Õ¸þ¤È¤¬ÂÐÎ©¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¹»Ä¹°Ê²¼¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ»Õ¤¬Âà¿¦¤·³Ø¹»±¿±Ä¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÆ·úºö¤È¤·¤ÆÅçº¬¸©¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÍ¥½¨¤Ê¶µ»Õ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¡¢À¾ÅÄ¤Î¤Û¤«¿ôÌ¾¤ò¾·æÛ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¶µÆ¬¤È¤·¤Æ³Ø¹»±¿±Ä¤äÍ½»»³ÎÊÝ¡¢»ØÆ³Ë¡¤Î²þÁ±¤Ê¤É´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼ø¶È¤â¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢À¾ÅÄ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¡¢ÃÏÍý¡¢À¸Íý¡¢¿¢Êª¡¢·ÐºÑ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÌÜ¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÈ¬±À¤ÎÀ¤ÏÃ¡×¤â¼«Ê¬¤«¤é¿½¤·½Ð¤¿¤«
Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¿Í¤À¤±¤ËÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ä¡ÄÆ¯¤«¤»¤¹¤®¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Ê¤é³Î¼Â¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¿¦¾ì¤È¤·¤ÆÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¸½Âå¤Ç¤â¶µ»Õ¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¾ÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¸°×¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÉÍý¿¦¤ÈÊ¿¶µ°÷¤ò·óÌ³¤·¡¢6²ÊÌÜ°Ê¾å¤òÃ´Åö¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×°ÊÁ°¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¿Í´Ö¤ò²õ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬Íè¤ë¤Î¤ÇÀ¤ÏÃ¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¾ï¿Í¤Ê¤é¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¾ÅÄ¤¬¼«Ê¬¤«¤éÀ¤ÏÃ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¼±¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
Á°Ç¤¤Î¥¿¥Ã¥È¥ë¤Ï¶µ»Õ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤»¤º¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½¤Þ¤È¤â¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¤ò¡Ä¡Ä¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¶µ°÷¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»ÈÌ¿´¶¤¬¡¢À¾ÅÄ¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ»¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡È¸¥¿È¤Ö¤ê¡É¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿È¬±À
¤¿¤À¡¢1890Ç¯8·î30Æü¤ËÈ¬±À¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¤«¤é¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÀ¾ÅÄÀéÂÀÏºÆüµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î30Æü¤Î¼¡¤ËÈ¬±À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï9·î2Æü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï³ØÌ³²Ý¤«¤éÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¡¢È¬±À¤¬¸©ÃÎ»ö¤È²ñ¤¦»þ¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¡¢È¬±À¤Ï²£ÉÍ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿¿Æé¹¸¤òÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬9·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æüµ¤ËÈ¬±À¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿Æé¤¬Áá¡¹¤ËÈ¬±À¤Î¤â¤È¤òµî¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
È¬±À¤¬ºÇ½é¤ËÂÚºß¤·¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¿Æé¤ÏÅìµþ¤«¤é½÷À¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈ¬±À¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¸ì¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ï¿¿Æé¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤Ç¤ÏÃ¯¤ËÍê¤ë¤«¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬À¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Çî¼±¤Ç¡¢¿Í³ÊÅª¤Ë¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¶µ°é¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬ËÜÊª¤À¡£
È¬±À¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤óÆþ¤ì¹þ¤à¡£À¾ÅÄ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Â¿Ë»¤Ë¤â¹´¤ï¤é¤º¡¢È¬±À¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëÀ¾ÅÄ¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤Ë¡¢È¬±À¤Ï¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡È·ì¤òÅÇ¤¤¤Æ¤â¡ÉÂ³¤±¤¿È¬±À¤ÎÀ¤ÏÃ
9·î27Æü¡¢äÆ¼êÅÄÃÎ»ö¤¬¿÷¿Í·Á¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÈ¬±À¤òÈ¼¤Ã¤ÆË¬Ìä¡£¤³¤³¤«¤éÀ¾ÅÄ¤ÈÈ¬±À¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï°ìµ¤¤ËÇ»¤¯¤Ê¤ë¡£
Íâ28Æü¡¢ÆüÍËÆü¡£È¬±À¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÀ¶³Ú¡ÊÃæ¹ñÈ¯¾Í¤ÎÌ±ÍØ¡¦Â¯ÍØ¡£ÌÀ¼£Ãæ´ü¤ËÂçÎ®¹Ô¡Ë¡×¤òÄ°¤¤ËÃÎ¿ÍÂð¤Ø¡£10·î3Æü¤Ë¤ÏÄ¦¹ï²È¡¦¹ÓÀî½ÅÇ·½õ¤òË¬Ìä¡£10·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¤Ï»°ÆüÏ¢Â³¤Ç¾¾¹¾¤Î³¹¤òÃµË¬¡Ä¡Ä¡£
ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î²¢À¹¤Ê¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤ÄÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Çî¼±¤ÊÀ¾ÅÄ¤ÏºÇ¹â¤Î°ÆÆâ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜ¶È¤âÁêÅöË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤ËÀ¾ÅÄ¤ÎÀ»¿Í¤Ö¤ê¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀºÎÏÅª¤ËÈ¬±À¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄ¤À¤¬·è¤·¤ÆÂÎÄ´¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£10·î26Æü¤Ë¤Ï¡ÖÆÍÁ³Î¾3²óÓ½·ì¡×¤È¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤ËÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡ÖÌóÂ«¥¢¥ê¡¢»ß¥à¥òÆÀ¥º¥Ø¥ë¥ó»á¥ÎÄ¹±éÀâ¥òÄÌÊÛ¥¹¡×¤È¡¢»Å»ö¤òÂ³¹Ô¡£ÍâÆü¤Ï´°Á´¤Ë¿²¹þ¤ó¤Ç¡ÖÓ½·ìÌ¤¥ÀÁ´¥¯»ß¥Þ¥º¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¦¤ä¤¯²óÉü¤·¤¿¤Î¤Ï11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÓÃ¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£11·î15Æü¤Ë¤ÏÈ¬±À¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ö¶á¹Ù¼Ö¹Ô±¿Æ°¡×¤È¤¢¤ë¡£ÍâÆü¤«¤é¤âÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÈ¬±À¤¬³Æ½ê¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤ËÆ±¹Ô¡£¤³¤Î¹ç´Ö¤Ë³Ø¹»¤Î»Å»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏµÙ¤á¡×¤È¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£ÉÂ¾²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ò¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿
¤½¤ÎÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¾ÅÄ¤Ï¤Þ¤¿ÉÂµ¤¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë12·î17Æü¤ÎÆüµ¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
À¾ÅÄ¤ÎÆüµ¤ÏÉáÃÊ¡¢´Ê·é¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤À¤±¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾ÅÄ¤¬¡Ö¶ìÇº¶ËÅÀ¥ËÃ£¥»¥ê¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÅöÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢È¬±À¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¡¢¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÈ¬±À¼«¿È¤â12·îº¢¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âË¬Ìä¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¾ÅÄ¤ò¡¢È¬±À¤âËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Æüµ¤Ë¤ÏÈ¬±À¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¡Ö¾®¼à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÂ¾²¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿È¬±À¤Ë¼ò¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«¡£
Åö»þÈ¬±À¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¤«¤é¡¢¾¾¹¾»Ô»¨²ìÄ®¤ÎÀ¾ÅÄÂð¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£Åß¤Î´¨¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬±À¤¬¡¢Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ü°Õ¤Ë¡¢¾²¤ËÉú¤·¤¿¤Þ¤ÞÏÃ¤À¤±¤Ç±þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÀ¾ÅÄ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡Ö¾¾¹¾À»¿Í¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤
¤³¤¦¤·¤¿Áê¸ß¤Î¸¥¿È¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÈ¬±À¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤â¸Ü¤ß¤º¡¢È¬±À¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±Â³¤±¤¿¤³¤È¤À¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1·î17Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤ÎÆüµ¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¥ÎÉÂ¥òË¬¥Õ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢À¾ÅÄ¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¶Ð¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÈ¬±À¤Î¤â¤È¤ØÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ø¶È¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À¸³è¤ËÉÔÊØ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸¦µæ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬ÉÂ¾²¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¬±À¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤«¡¢Í§¾ð¤Î¿¼¤µ¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎÎ¾Êý¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¾¹¾À»¿Í¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
3·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤Î¸òÎ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÈ¬±ÀÂð¤òË¬Ìä¡£Æó¿Í¤À¤±¤Ç»û¼ÒÊ©³Õ¤ò¸«³Ø¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤À¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢È¬±À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥»¥Ä¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¿·º§²ÈÄí¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢À¾ÅÄ¤Ë¤½¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Ç¤â¡¢¿·º§²ÈÄí¤ÇÉ×¤¬ÆÈ¿È¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ïµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¡£È¬±À¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡£¥»¥Ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖºÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê½÷Ãæ°·¤¤¤Ç¤Ï¡×¤ÈØ§µ¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤À¤¬¥»¥Ä¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¤ÏÀ¾ÅÄ¤È±Ñ¸ì¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦È¬±À¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥»¥Ä¤ËÀÎÏÃ¤ò¤»¤¬¤àÈ¬±À¡£¥»¥Ä¤ÏÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¡¢É×¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹À¾ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÅÙ¤ò±Û¤·¤¿¸¥¿È¤Ö¤ê¡×¤Ø¤Î·É°Õ¤ÎÉ½¤ì
¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ø¤Î±ç½õÌäÂê¤âÀ¾ÅÄ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢°Î¤¤ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ë°ÒÄ¥¤é¤ºÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸«¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ»¿Í¡×¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¾ÅÄ¤À¤¬¡¢²Æ¤Ë²óÉü¤·¤¿¤ÈÌýÃÇ¤·¤ÆÈ¬±À¤ÈÆ°¤²ó¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢½©°Ê¹ß¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤¹¤ë¡£10·î¡¢È¬±À¤Î·§ËÜÅ¾Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Á÷ÊÌ²ñ¤¹¤é·çÀÊ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£ñ´ÊÌ¤âËþÂ¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤òÆüµ¤Ç²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1Ç¯°Ê¾å¡¢¿È¤òºï¤Ã¤Æ¿Ô¤¯¤·¤¿Í§¿Í¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÌµÇ°¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÌµÇ°¤â´Þ¤á¤ÆÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢È¬±À¤¬¾¾¹¾¤òµî¤Ã¤¿11·î15Æü¤ÎÆüµ¤Ë¤³¤¦µ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢Ã¸¡¹¤È»ö¼Â¤À¤±¤ò½ñ¤¯À¾ÅÄ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖºÇ¤â¿ÆÌ©¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£À¾ÅÄ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤ÎÀ¸³è¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÊ¤Î¼Â²È¤Ø¤Î¶âÁ¬±ç½õ¡½¡½Â¾¿Í¤Î²ÈÄí¤Î¡¢¤·¤«¤â¶Ë¤á¤Æ¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤Èí´í°¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬À¾ÅÄ¤Ïí´í°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ§¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥º¥«¥º¥«¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤â¤Ï¤ä¿¦Ì³¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥Ä¤â¶Ã¤¯Í§¾ð¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¾¾¹¾À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¿¼Â¤ÊÍ§¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬»Ë¼Â¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÈ¬±À¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¾¾¹¾À»¿Í¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ò±Û¤·¤¿¸¥¿È¤Ø¤Î·É°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë