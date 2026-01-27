この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsがシステム障害で大混乱… クエスト最終日も補償なし確定へ」と題した動画を公開。Uber Eatsで発生した全国規模のシステム障害について、その経緯と影響を解説した。



動画によると、障害はクエスト最終日である日曜日の夜に発生。Uber Eats Japanの公式X（旧Twitter）アカウントは「Uber Eatsアプリで不具合が発生しており、注文ができない状況が続いております」と投稿したが、障害発生から約1時間半が経過しており、対応の遅れが指摘されている。レクター氏によると、今回は配達員用アプリにも通知が届いたものの、注文者用アプリには一切通知がなかったという。この対応不足により、注文した商品が1時間以上届かない、配達員が見つからずにキャンセルされるといった被害が利用者から報告されている。



今回の障害を受け、Uber Eats側は「補償の実施は予定しておりません」と発表。クエスト(配達回数によるインセンティブ)達成を目指し稼働していた配達員にとっては、機会損失に対する補償がない厳しい結果となった。レクター氏は、このシステム障害が2ヶ月前にも発生していた点を指摘。前回は高単価案件が多発する「祭り」状態になったが、今回はそこまでの規模にはならなかったものの、一部では高単価案件が出現した模様だ。



最後にレクター氏は、注文者アプリに障害情報が通知されない問題点を挙げた。RocketNow（ロケットナウ）の例では、ネットワークエラーや悪天候時に注文者アプリに通知が表示される仕組みがあることに触れ、Uber Eatsにも同様の機能改善が必要ではないかとの見解を示した。今回の障害は多くの注文者と配達員に影響を与えており、今後の再発防止策が注目される。