¡Ö±Ø¤ÇË½´Á¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×Âç¥¦¥½¤Ç·Ù»¡½ÐÆ°¡ªºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡©¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ëÂç¸ý·ÀÌó¤Î¾¦ÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢ÌóÂ«»þ´Ö¤Î1»þ´Ö¸å¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢ºÇ°¤Î±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è°úÀè¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¡¢±Ø¤ÇË½´Á¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ²ø²æ¤ò¤·¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ø1¤ò²¡¤»¡Ù¡×¤ÈÅÅÏÃ¢ª»ä¡Ö²¡¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼è°úÀè¤Ï¡¢Á±°Õ¤«¤é¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÊÕ¤ê¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²Í¶õ¤Î¿ÍÊªÁü¤òÉ¬»à¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï½±·â¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Î»Ñ¤¹¤é°ìÀÚ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¾ðÊó¤È¤ÎÌ·½â¤òÆÍ¤«¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Î±³¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Êø¤ìµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢A¤µ¤ó¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤³¤ÈË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎËÌÂ¼¿¿°ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
·º»öÈ³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤
¡¼±³¤ÎÈÈºáÈï³²¤ò·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡´±¤ò½ÐÆ°¡¦ÁÜºº¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Öµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¡Ê·ºË¡233¾ò¡Ë¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£µõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦¸øÌ³°÷¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤ÎË¡Äê·º¤Ï¡¢¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÚÈÈºáË¡Âè1¾ò16¹æ¡Êµõµ¶¤Î¿½¹ð¡Ë¤Ë¤â³ºÅö¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤·¡ÖÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æµõµ¶¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê½Å¤¤¡Öµõµ¶¹ðÁÊºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¼ÂºÝ¤Ë±³¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤ê¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë»÷¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶â950Ëü±ß¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤¿¡×¤Èµõµ¶¤ÎÄÌÊó¤ò¤·¤¿½÷À¤¬¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½÷À¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÉÕ¶á¤òÁö¤ë¥Ð¥¤¥¯¤òÁ´¤Æ³ä¤ê½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±³¤¬ÏªÄè¤·¡¢·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¼ÁÅª¤ÊÈï³²¼Ô¤¬¿ÈÆâ¡ÊÎ¾¿Æ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡Öµ¯ÁÊ¤òµá¤á¤Ê¤¤°Õ¸«¡×¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤·Ù»¡¶ÈÌ³¤ò¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤ÇÃø¤·¤¯ÁË³²¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ÆÁ°²Ê¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¡Ê¿Í·ïÈñ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ê¤É¡Ë¤òÂ»³²Çå½þ¤È¤·¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
·Ù»¡ÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¼ÂÈñ¤òÌ±»ö¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎA¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µõµ¶¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°úÀè¤¬¶ÈÌ³¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬±Ä¶ÈË¸³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤«¤éÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·º»öÈ³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼º¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¶âÁ¬¤Ë´¹»»¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÓÂç¤ÊÂ»³²¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ËÌÂ¼¿¿°ì¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡ËÊÛ¸î»Î
¡Ö¤¤¿¤Ù¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤ëÂç¿Íµ¤¥í¡¼¥«¥ëÊÛ¸î»Î¡£ÇÃµ¤·¤«¤éM&A¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë