¡Ö200²¯¥¦¥©¥óÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¡×¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢¥â¥Ç¥ëÌ³¤á¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æ°²è¤òÈó¸ø³«¤Ë¡ÄXÅê¹Æ¤âºï½ü
Ìó200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤ÎÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹¹ð¶È³¦¤¬ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò°ú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î22Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAbib¡×¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì½Ð±é¤Î±ÇÁü¤òÈó¸ø³«¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢Ã¦ÀÇ¤«¤é¡ÖÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤ËÆþÂâ¤·¤¿¡©¡×¾×·â¤Î200²¯¥¦¥©¥óÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎÄÀÌÛ¤¬¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤Àâ¡É¤ò¸Æ¤Ö»öÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç¡Ä
¸½ºß¡¢Åö³ºÆ°²è¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÈó¸ø³«Æ°²è¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Abib¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤âºï½ü¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¾Ò²ð¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Abib¤ÏºòÇ¯¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁªÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏAbib¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È½Å¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÈà¤Î»ý¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤ÈÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡È¶õ¤Ë¤·¤ÆËþ¤¿¤¹´°àú¤µ¡É¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤òºÇ¤â¤è¤¯ÂÎ¸½¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¸½ºß¡¢200²¯¥¦¥©¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë½êÆÀÀÇ¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº4¶É¤Ï¡¢Èà¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤¿Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢200²¯¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤Î½êÆÀÀÇÄÉÄ§¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉÄ§²ÝÀÇ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ÈÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬¡Ö·ÝÇ½³èÆ°»Ù±ç¶ÈÌ³·ÀÌó¡×¤ò·ë¤Ö·Á¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¼ý±×¤ÏFantagio¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬Ê¬ÇÛ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¤³¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢ºÇ¹â45¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢½êÆÀ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤è¤êÌó20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤ë¡ÈÀáÀÇ¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Fantagio¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤¬¼Â¼Á²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª³ÎÄê¤ª¤è¤ÓÀµ¼°¤ÊÄÌÃÎ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¡²ò¼á¤ª¤è¤ÓÅ¬ÍÑ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬Ë¡¤Ê¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö³º¼êÂ³¤¤¬Â®¤ä¤«¤Ë½ª·ë¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÀÇÌ³ÂåÍý¿Í¤ÏÀ¿¼Â¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¿ÏÇ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡É¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯Æ°¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÇÈÌæ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£