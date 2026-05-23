想定される主な国会日程国会は、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化を図る「国家情報会議」創設法案の審議がヤマ場を迎える。与党は27日の参院本会議で可決、成立させる日程を描く。刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は26日の衆院本会議で審議入りし、国会論戦が始まる。皇族数確保策を巡り、衆参両院の正副議長が調整を進める「立法府の総意」案の行方も注目される。情報会議創設法案を審議する参院内閣