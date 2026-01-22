¡ÈÀ¼Í¥³¦¥¤¥Á¡ÉÂçÇ÷ÎÏËËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¦°æ¸ýÍµ¹á¡Ê37¡Ë¡¢¿åÃå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î°æ¸ýÍµ¹á¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û °æ¸ýÍµ¹á¤Î¿åÃå»Ñ¡õ¡Ö¤ª¤·¤ê¤Î¹â¤µ¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡°æ¸ý¤Ï2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£♡¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2013Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÈÀ¼Í¥³¦¥¤¥Á¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎËËþÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò³è¤«¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¡£SNS¤Ç¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿åÃå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¤ÏInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½é°«¡Ù¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Á¤ã¤ó»£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÊÍµ¹á¤µ¤ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë