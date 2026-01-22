将棋棋士・羽生善治九段、加藤一二三さん追悼「優しく温かいお人柄、将棋への愛に溢れた偉大な大先輩でした」
棋士の加藤一二三さんが22日、都内の病院で肺炎のため亡くなった。86歳。訃報を受け、日本将棋連盟会長・羽生善治九段が同日、自身のXを通じて追悼した。
【写真】加藤一二三さんを追悼した羽生善治九段
羽生九段は「加藤一二三先生の御帰天の報に接し 、心から哀悼の意を表します」と記し「加藤先生と出会えたことを神に感謝致します。どうぞ安らかに憩われますよう 心よりお祈り申し上げます」としのんだ。
次の投稿では「加藤一二三先生とは子供の頃から沢山の思い出があります。結婚の際には妻がカトリック信者であることを大層喜んで頂きルルドの貴重な御聖水や妻の洗礼名である小さき花のテレジアのおメダイを頂戴したり、子供達の初聖体にもご参列頂きご夫妻で祝福してくださいました」と回顧。
続けて「国民栄誉賞や永世七冠獲得時には私以上に喜んでくださって、超特急の早口で将棋の話、キリスト教の話を交えお祝いして下さったあの日の笑顔が鮮やかに目に浮かんできます。五十代からの棋士の道のお話をもう伺えないことが残念です。折々に祝福・心配・応援のお言葉をかけてくださる優しく温かいお人柄、将棋への愛に溢れた偉大な大先輩でした」とつづった。
同日、所属するワタナベエンターテインメントは書面を通じて「弊社所属 加藤一二三（かとう ひふみ）は、令和8年1月22日（木）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と伝えた。
加藤さんは、1940年1月1日生まれ、福岡県出身。師匠は故・剱持松二九段。14歳でプロ4段、史上最年少棋士史上初の中学生棋士となり、「神武以来の天才」と称され14歳7ヶ月でデビューという藤井聡太棋士が登場するまで62年間破られなかった史上最年記録と、77歳11日という現役棋士の史上最年長記録など「誰にも破ることができない」と評される偉業を成し遂げた将棋界のレジェンド棋士。
一方、バラエティー番組などでは“ひふみん”の愛称で親しまれており、2017年3月には密着取材した番組、NHK『ノーナレ 諦めない男 棋士 加藤一二三』が放送された。同年6月、現役を引退。
【写真】加藤一二三さんを追悼した羽生善治九段
羽生九段は「加藤一二三先生の御帰天の報に接し 、心から哀悼の意を表します」と記し「加藤先生と出会えたことを神に感謝致します。どうぞ安らかに憩われますよう 心よりお祈り申し上げます」としのんだ。
次の投稿では「加藤一二三先生とは子供の頃から沢山の思い出があります。結婚の際には妻がカトリック信者であることを大層喜んで頂きルルドの貴重な御聖水や妻の洗礼名である小さき花のテレジアのおメダイを頂戴したり、子供達の初聖体にもご参列頂きご夫妻で祝福してくださいました」と回顧。
同日、所属するワタナベエンターテインメントは書面を通じて「弊社所属 加藤一二三（かとう ひふみ）は、令和8年1月22日（木）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と伝えた。
加藤さんは、1940年1月1日生まれ、福岡県出身。師匠は故・剱持松二九段。14歳でプロ4段、史上最年少棋士史上初の中学生棋士となり、「神武以来の天才」と称され14歳7ヶ月でデビューという藤井聡太棋士が登場するまで62年間破られなかった史上最年記録と、77歳11日という現役棋士の史上最年長記録など「誰にも破ることができない」と評される偉業を成し遂げた将棋界のレジェンド棋士。
一方、バラエティー番組などでは“ひふみん”の愛称で親しまれており、2017年3月には密着取材した番組、NHK『ノーナレ 諦めない男 棋士 加藤一二三』が放送された。同年6月、現役を引退。