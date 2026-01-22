今日発売！ とろ〜りハニー×香ばしナッツがたまらない。ゴンチャ「ハニーナッツウーロン」レポ
ゴンチャから、寒い季節にぴったりの期間限定ドリンク「ハニーナッツウーロン」が、2026年1月22日より発売されました。
とろ〜り濃厚なハニーの甘みと、ナッツの香ばしさ、そしてまろやかな烏龍ティーが重なり合う、まるでデザートのような一杯。発売に先駆けて行われた新作発表会で、ひと足先に味わってきたのでその味わいをレポートします！
■復活を望む声から誕生。冬の定番デザートティー
ハニーを使ったゴンチャのドリンクは、2018年に初登場し、SNSを中心に「また飲みたい！」という声が多く寄せられていた人気シリーズ。昨年の復刻に続き、今年も冬限定で登場します。
今回の主役は、百花蜜のソースとアーモンドペーストを合わせた“ハニーナッツソース”。
ひと口飲むごとに、やさしい甘みとコクがじんわりと広がり、香ばしいキャンディングアーモンドが食感のアクセントに。ベースとなる烏龍ティーは、香ばしくまろやかで、ハニーとナッツのリッチな味わいをすっきりとまとめてくれます。
ラインナップは、ぷるんとしたハニーゼリーを楽しめるアイスと、香り立つホットの2タイプ。それぞれ、ミルクティーとアーモンドミルクティーから選べるのも魅力です。
■味わいの決め手は4つのこだわり素材
「ハニーナッツウーロン」のおいしさの秘密は、4つのこだわり素材。百花蜜の甘みをぎゅっと閉じ込めたハニーゼリー（アイス限定）は、ぷるんとした食感と濃厚な甘さが特徴。
百花蜜にアーモンドペーストを合わせたハニーナッツソースが、やさしい甘みとコクをプラスします。トップに散らしたキャンディングアーモンドがカリッと香ばしいアクセントに。
そして、まろやかで香ばしい烏龍ティーが全体をすっきりまとめ、最後まで飲みやすい一杯に仕上げています。
■味わい異なる4種のドリンク
◇ハニーナッツウーロン ミルクティー（ICED／M）
まず試したのは、定番のアイスミルクティー。ひと口飲むと、ハニーゼリーのやさしい甘みがふわっと広がり、後からナッツの香ばしさが追いかけてきます。濃厚ながらも烏龍ティーのすっきり感があるので、意外と後味は軽やか。デザート感をしっかり楽しみたい人におすすめの一杯です。
◇ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（ICED／M）
アーモンドミルクの香ばしさがハニーナッツソースとよくなじみ、コクはありつつも後味はすっきり。カリカリのキャンディングアーモンドとハニーゼリーの食感も楽しく、最後まで飽きずに飲むことができる一杯です。
◇香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー（HOT／S）
ホットは、カップを近づけた瞬間から烏龍ティーの香りが立ち上り、思わず深呼吸したくなる一杯。ミルクのまろやかさとハニーの甘みが合わさり、体の内側からじんわり温まる感覚があります。寒い日にほっと一息つきたいときに選びたい味わいです。
◇香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（HOT／S）
ホット×アーモンドミルクは、4種の中でも特に香ばしさが際立つ一杯。コク深い甘さを感じつつも、後味はすっきりしているのが特徴です。トッピングのキャンディングアーモンドが余韻を引き立て、最後の一口まで楽しめること間違いなし。
■アイスとホットで違う表情を楽しんで
アイスはハニーゼリーのぷるんとした甘みが印象的、ホットは烏龍ティーの香りと味わいをより感じられるのが特徴。同じフレーバーでも、アイスとホットで異なる表情を楽しめるのが魅力です。
寒さが続く季節、ほっと一息つきたいときの“冬のごほうび”として。心まで満たされる一杯を、ぜひ味わってみてください。
■商品概要
サイズ／販売価格：
ハニーナッツウーロン ミルクティー（ICED/M）670円
ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（ICED/M）720円
香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー（HOT/S）640円
香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（HOT/S）690円
ハニーゼリー 90円
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗がございます。
発売日：2026年1月22日(木)
モバイルオーダー先行販売：1月19日(月)〜 商品取り扱い全店にて
先行販売：1月15日(木)〜ららぽーと豊洲店
※ トッピングのみ全店で1月22日(木)より販売します。
（マイナビウーマン編集部）