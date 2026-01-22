今日発売！　とろ〜りハニー×香ばしナッツがたまらない。ゴンチャ「ハニーナッツウーロン」レポ

ゴンチャから、寒い季節にぴったりの期間限定ドリンク「ハニーナッツウーロン」が、2026年1月22日より発売されました。

とろ〜り濃厚なハニーの甘みと、ナッツの香ばしさ、そしてまろやかな烏龍ティーが重なり合う、まるでデザートのような一杯。発売に先駆けて行われた新作発表会で、ひと足先に味わってきたのでその味わいをレポートします！

■復活を望む声から誕生。冬の定番デザートティー

ハニーを使ったゴンチャのドリンクは、2018年に初登場し、SNSを中心に「また飲みたい！」という声が多く寄せられていた人気シリーズ。昨年の復刻に続き、今年も冬限定で登場します。

今回の主役は、百花蜜のソースとアーモンドペーストを合わせた“ハニーナッツソース”。

ひと口飲むごとに、やさしい甘みとコクがじんわりと広がり、香ばしいキャンディングアーモンドが食感のアクセントに。ベースとなる烏龍ティーは、香ばしくまろやかで、ハニーとナッツのリッチな味わいをすっきりとまとめてくれます。

ラインナップは、ぷるんとしたハニーゼリーを楽しめるアイスと、香り立つホットの2タイプ。それぞれ、ミルクティーとアーモンドミルクティーから選べるのも魅力です。

■味わいの決め手は4つのこだわり素材

「ハニーナッツウーロン」のおいしさの秘密は、4つのこだわり素材。百花蜜の甘みをぎゅっと閉じ込めたハニーゼリー（アイス限定）は、ぷるんとした食感と濃厚な甘さが特徴。

百花蜜にアーモンドペーストを合わせたハニーナッツソースが、やさしい甘みとコクをプラスします。トップに散らしたキャンディングアーモンドがカリッと香ばしいアクセントに。

そして、まろやかで香ばしい烏龍ティーが全体をすっきりまとめ、最後まで飲みやすい一杯に仕上げています。

■味わい異なる4種のドリンク

◇ハニーナッツウーロン ミルクティー（ICED／M）

まず試したのは、定番のアイスミルクティー。ひと口飲むと、ハニーゼリーのやさしい甘みがふわっと広がり、後からナッツの香ばしさが追いかけてきます。濃厚ながらも烏龍ティーのすっきり感があるので、意外と後味は軽やか。デザート感をしっかり楽しみたい人におすすめの一杯です。

◇ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（ICED／M）

アーモンドミルクの香ばしさがハニーナッツソースとよくなじみ、コクはありつつも後味はすっきり。カリカリのキャンディングアーモンドとハニーゼリーの食感も楽しく、最後まで飽きずに飲むことができる一杯です。

◇香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー（HOT／S）

ホットは、カップを近づけた瞬間から烏龍ティーの香りが立ち上り、思わず深呼吸したくなる一杯。ミルクのまろやかさとハニーの甘みが合わさり、体の内側からじんわり温まる感覚があります。寒い日にほっと一息つきたいときに選びたい味わいです。

◇香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（HOT／S）

ホット×アーモンドミルクは、4種の中でも特に香ばしさが際立つ一杯。コク深い甘さを感じつつも、後味はすっきりしているのが特徴です。トッピングのキャンディングアーモンドが余韻を引き立て、最後の一口まで楽しめること間違いなし。

■アイスとホットで違う表情を楽しんで

アイスはハニーゼリーのぷるんとした甘みが印象的、ホットは烏龍ティーの香りと味わいをより感じられるのが特徴。同じフレーバーでも、アイスとホットで異なる表情を楽しめるのが魅力です。

寒さが続く季節、ほっと一息つきたいときの“冬のごほうび”として。心まで満たされる一杯を、ぜひ味わってみてください。

■商品概要

サイズ／販売価格：

ハニーナッツウーロン ミルクティー（ICED/M）670円

ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（ICED/M）720円

香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー（HOT/S）640円

香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（HOT/S）690円

ハニーゼリー 90円

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗がございます。

発売日：2026年1月22日(木)

モバイルオーダー先行販売：1月19日(月)〜 商品取り扱い全店にて

先行販売：1月15日(木)〜ららぽーと豊洲店

※ トッピングのみ全店で1月22日(木)より販売します。

（マイナビウーマン編集部）