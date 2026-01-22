相葉雅紀、地元・千葉でビッグプロジェクト！シャッター商店街に活気を…巨大鍋で“絶品お雑煮”作り

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

本日1月22日（木）放送の2時間スペシャルでは、相葉の地元・千葉県を舞台に、シャッター商店街に活気を取り戻すべく巨大鍋で作る“絶品お雑煮祭り”を開催する。

今回、ヒロミと相葉雅紀が挑むのは、千葉県佐倉市にある中志津中央商店街の商店会長夫婦から寄せられた【商店街に活気を取り戻したいけど、どうしたらいいかわからない】というお困りごと。

以前は50店舗が営業し、歩けないくらいににぎわっていたと、しみじみ語る2人だが、現在営業しているのは7店舗のみ。実際に商店街を訪れた2人は、閑散とした様子に「なかなかの難題だな…」「いつもの掃除とは違う意味で大変！」とちょっぴり弱気に。

しかし、「盛り上げられるよう頑張ります！」と気合を入れ直し、「人間に一番必要なのは“食”」という相葉の言葉で、巨大鍋で絶品お雑煮祭りを開催することに。

こうして来場者500人を目指すビッグプロジェクトが始動する。

◆終わらない野菜カットに相葉も絶望…

地元の食材をふんだんに使った10種の特製お雑煮を作ることにしたヒロミと相葉。2人が最初に取りかかったのは食材の調達だ。

このプロジェクトに賛同してくれた農家の方の協力のもと、2人は白菜20玉、大根30本、ニンジン30本、サツマイモ60本と、約250キロの野菜を収穫する。

その後、水洗い、カット…と準備を始めるが、思わず「これ終わる？」「果てしない！」と不安を募らせていく。

相葉が膨大な量に絶望しかけていると、地元のお母さんたちが登場。頼もしい助っ人のおかげで作業がスピードアップする。

地元の活性化を願い、ヒロミや相葉たちとともに雑煮作りに励むのだが…。

◆壮大な目標“500人来場”はかなうのか!?

料理が得意な相葉は、料理初心者のヒロミに野菜の切り方を伝授。さらに鶏肉を炒め、だしの取り方もテキパキと仕切っていく。

ヒロミも驚いた相葉の鮮やかな手さばきにも注目だ。

また、絶品お雑煮祭りの開始時間が迫るなか、相葉こだわりのSP食材が到着。どうしてもお雑煮に入れたいと、相葉がひそかに依頼していた食材とは？

さらに、もう一つ相葉が「どうしても作って入れたい！」と主張したある食材も。ヒロミが思わず「それ買うやつじゃないの（笑）？」と苦笑した新春にふさわしい“超こだわりの食材”とは？

一方、つかの間の休息時間には、ヒロミが「お母さんたちが頑張ってくれたから…」とねぎらいの賄い料理を。料理初心者ではあるものの妻に絶賛されたという一品を作る。

しかし、待てど暮らせど料理が出てこない…。こっそり偵察した相葉は、楽しそうにひとりでしゃべりながら準備しているヒロミの姿に「“おしゃべりクッキング”だ（笑）！」と大爆笑する。

すっかりリフレッシュした後は、ついに「おいしいお雑煮を食べてもらいたい！」という強い想いで、2人が地元の人々と一致団結して作った500人前の雑煮が完成の時を迎える。

あとは、閑散とした商店街にたくさんの人が来てくれることを願うのみ。はたして、壮大な目標500人の来場は達成できるのか？