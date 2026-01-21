°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ö¥±¥ó¥«¤ÏÉé¤±¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¡§Î¬Ã¥Ã¥º§
¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÎ¬Ã¥Ã¥º§¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£ºÊ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¼ã¤¤½÷À¤ÈºÆº§¤¹¤ëÉ×¡¦»ÊÌò¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£2026Ç¯¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡©
¡½¡½ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤ß¤ó¤ÊÇº¤ß¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ËÇº¤ß¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÇº¤ß¤¬¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡ÈÄ¹¤¤´ÖÇº¤ßÂ³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï´ïÍÑÉÏË³¤Ê¤È¤³¤í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ê¤é¡È½ÐÍè¤Æ¤¤¤ëÉ÷¡É¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼ñÌ£¤â¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤«¤é¥ì¥¶¡¼°¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç¡È¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë´ïÍÑÉÏË³¤Ê¤È¤³¤í¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡È¼«Ê¬¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢¤É¤óÄì¤ËÂÄ¤Á¤¿ÃË¤È½÷¤ÎÉü½²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡£°ËÆ£¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤É¤óÄì¤ËÂÄ¤Á¤¿»þ¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉü½²¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Éü½²¤·¤¿¤È¤³¤í¤Çµõ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÍ§Ã£¤Ë¤ä¤±¼ò¤Ë¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¡£°ÊÁ°¡¢»öÌ³½ê¤Î²ñÄ¹¤Ë¡Ø¥±¥ó¥«¤ÏÉé¤±¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡È³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ìò¼Ô¤Ï¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¤ª¼Çµï¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¾º²Ú¤Ç¤¤ë¿¦¶È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¡Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢10Âå¤ä20ÂåÁ°È¾¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤Æ²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ø²¿¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤è¡Ù¤ÈÃ²¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½20Âå¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÃ£´Ñ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÀ®Ä¹¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È·Ð¸³¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ð²ñ¤¦Êý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·ã¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿2026Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¤ä¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¡ÊWOWOW¡ßLeminoÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï30ºÐ¡£ÀèÇÚÊý¤«¤é¡ØÃË¤Ï30ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃË¤È¤·¤Æ¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æÉð¼ÔÍå¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´í¸±¤¬È¼¤¦¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¤âÁá¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤â·î¥¤¥Á¤Ç¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤´Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¡¢¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
1997Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä«¥É¥é¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥¢¥·¥¬¡¼¥ë¡×¡Ê¤È¤â¤ËNHK¡Ë¤Ê¤ÉÀµÅýÇÉ¥¤¥±¥á¥óÌò¤«¤é¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥ä¥ó¥¡¼¹â¹»À¸Ìò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¤ë¡£
X¡§@kentaro_account
Instagram¡§¡÷kentaro_official
¥±¥ó¥«¤ÏÉé¤±¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë
