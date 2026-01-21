1月19日、ももいろクローバーZの百田夏菜子がInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

この日、投稿された5枚の写真には、私服姿とみられる百田が。舌を見せてウインクしたり、短めのトップスからお腹をチラ見せさせたりする様子で、天真爛漫な印象をファンに与えたようだ。この投稿のコメント欄には「かわいすぎる」「ウインクしぬ」などと、大絶賛の声が多数寄せられている。

ももいろクローバーZのリーダーである彼女は2024年1月11日、DOMOTOの堂本剛との結婚を発表した。だが、それ以降もアイドル的な一面を変わらず見せ続けてきた。

「発表までに堂本さんと百田さんの交際が報道されたことはなく、人気アイドル同士の電撃結婚は、世間を大いに驚かせました。

結婚発表から2年が経過し、公私ともに順調なようです。2025年には、3年ぶりに夏フェス『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』を開催し、アイドル活動も活発におこなっています。さらに、結婚前から続けてきたソロでの活動も好調で、レディスブランド『TOCCA（トッカ）』の2025年秋冬コレクションのイメージモデルに就任するなど、モデル業にも精を出しています。3月には舞台『9でカタがつく』への出演が控え、アイドル、モデル、女優と引っ張りだこです」（芸能担当記者）

今回の投稿でも、年齢を感じさせないポーズを見せた百田。結婚以降は露出を控えるアイドルも多いなかで、なぜここまで“二足の草鞋”で活躍できているのか。

「ノースキャンダルで結婚に至ったことが大きいのでは。これほどの人気アイドル同士が、ひそかに愛を育んできたことを、ファンも納得して見守っているのではないでしょうか。

『ももいろクローバー』が結成されたのは2008年。その後、メンバーの脱退などを経て、現在のグループ名に落ち着きました。2026年で18周年を迎えるグループですが、人気はいまも衰える気配がありません。ほかのメンバーも結婚などを経ていますが、それでも女性アイドルとしての人気を維持できているのは、パフォーマンスの高さによるところも大きいと思います」（同前）

よき伴侶とよき仲間に囲まれ、2026年もますます輝きそうだ。