アンテノールのバレンタイン♡濃厚ショコラスイーツで特別な3日間

神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、バレンタインのための特別なショコラスイーツが登場します。チョコレートが主役の濃厚な味わいに、苺やナッツ、華やかな香りを重ねた限定ケーキは、大切な人と過ごす時間をより甘く演出。2月12日(木)～2月14日(土)の3日間だけのとっておきのラインアップを、女性目線でご紹介します。

2人で楽しむ贅沢ショコラ

「バレンタイン・ルージュショコラ」は、真紅のグラサージュが目を惹く華やかな一品。

ベルギー産クーベルチュールチョコレートのなめらかなムースに、ローズ香る苺とフランボワーズのムース、ライチのジュレを重ねた奥行きある味わいです。

価格は2,916円（本体価格2,700円）、サイズは直径10.5cm（2～3人分）。

「苺とショコラのバレンタインデコレーション」は、チョコスポンジに北海道産生クリーム入りチョコクリームと苺をサンド。価格は3,564円（本体価格3,300円）、直径12cm（3～4人分）です。

食感とコクを楽しむショコラ

「ハートショコラ～ナッツクランチ～」は、ジャンドゥヤガナッシュクリームとチョコアーモンドスポンジを、キャラメリゼアーモンド入りチョコで包んだざくざく食感が魅力。

価格は1,350円（本体価格1,250円）、縦横約9cm×高さ約5cm（1～2人分）。

「バレンタイン・ベルギーショコラケーキ」は、ベルギー産クーベルチュールチョコレートの濃厚なクリームを重ねた王道の味わい。価格は1,728円（本体価格1,600円）、長さ約16cm（3～4人分）。

※ご希望の方には赤いハートのチョコプレートにメッセージをお書きいたします。（一部店舗ではお受けできません）

家族で楽しむ定番ショコラ

「ガナッシュ・ショコラ」は、チョコアーモンドスポンジとガナッシュクリームを重ね、チョコレートでコーティングした王道ケーキ。ジャンドゥヤチョコのナッツの香りが広がります。

直径12cm（3～4人分）は3,456円（本体価格3,200円）、直径15cm（4～6人分）は4,752円（本体価格4,400円）。

※全国のケーキお取り扱い店舗で販売いたします。店舗により取扱い商品が異なる場合がございます。

アンテノールで甘い想い出を

アンテノールのバレンタインケーキは、濃厚なショコラのコクと華やかな素材使いで、特別な時間を彩ってくれます。

2人で過ごすひとときにも、家族団らんにも寄り添う多彩なサイズ展開が嬉しいポイント♡大切な想いを伝えるバレンタインに、心まで満たされる一品を選んでみてはいかがでしょうか。