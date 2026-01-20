俳優染谷将太（33）が、19日までにTBS系4月期金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」制作発表会見に出席した。

幼いころに両親を殺害された兄弟が警察官となり、時効が成立した後も自分たちの手で犯人を捜し出す物語。染谷は主演の岡田将生（36）演じる刑事、田鎖真の弟で検視官の田鎖稔役。岡田が共演を熱望したことにより、“指名”される形で出演が決定。「メールが来て、『企画書読んだ？ ぜひ兄弟を一緒にやらないか』と、とてもうれしい連絡が来た」と熱烈なラブコールを喜び、「とてもいとおしい兄弟で、事件と戦う2人の熱意と感情が個性的に描かれていて、エモいと思った。心が動かされたし、グッときた」と語った。

今だから話せる“時効”話を問われると、「年末に、運動不足だったので家で腕立てしたら、背中がブチッ！ っていって、そのまま倒れて動けなくなった」と告白。伊丹の正体は“ギックリ背中”で、「うつぶせから寝返りもできないぐらい痛かった。やってしまった…これは田鎖に戻れない…と思った」ともん絶したという。「15分ぐらいで立ち上がれたけど、痛い年末年始でした」と苦笑いを浮かべながら話した