上田綺世が今季初のリーグ戦メンバー外…三戸舜介が先発のスパルタ戦欠場
フェイエノールトは18日、エールディビジ第19節のスパルタ・ロッテルダム戦を行う。FW上田綺世は今季リーグ戦で初のメンバー外になった。今週のトレーニングへの完全参加ができていなかったという。
上田は年明け初戦となった今月11日のヘーレンフェーン戦(△2-2)でフル出場し、1アシストを記録していた。ただ現地記者のデニス・ファン・アーセル記者はメンバー発表後、X(@DennisVanEersel)に「今週チームの全体練習に完全には参加できず、フェイエノールト対スパルタに出場できるほどの調整ができなかった」と投稿。何らかの違和感やコンディション不良を抱えているものとみられる。
フェイエノールトのDF渡辺剛とスパルタのFW三戸舜介はともに先発入りした。
上田は年明け初戦となった今月11日のヘーレンフェーン戦(△2-2)でフル出場し、1アシストを記録していた。ただ現地記者のデニス・ファン・アーセル記者はメンバー発表後、X(@DennisVanEersel)に「今週チームの全体練習に完全には参加できず、フェイエノールト対スパルタに出場できるほどの調整ができなかった」と投稿。何らかの違和感やコンディション不良を抱えているものとみられる。
フェイエノールトのDF渡辺剛とスパルタのFW三戸舜介はともに先発入りした。