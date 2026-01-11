【エルフ村「村の先生 モニカ」】 2026年4月 発売予定 価格：28,600円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ヴェルテクスより、2026年4月に発売予定の1/6スケールフィギュア「エルフ村『村の先生 モニカ』」。こちらは、イラストレーターのつなこ氏がキャラクターデザインを担当した「エルフ村」の教育者エルフ「モニカ」を立体化したものだ。

全体的にどこかあどけなさが残っているような見た目になっており、先生というよりも生徒のほうが似合っているというギャップも彼女の魅力である。また、カラフルでファンシーな色合いで、眺めているだけでも楽しい気分にさせてくれるキャラクターだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約225mmだ

天使のような笑顔を振りまいている、こちらのモニカ。顔が少し丸っこいところもあり、童顔に見える。グラデーションが美しいブルーの大きな瞳や、エルフらしい尖った耳、大きく開いた口元など、いずれもキャラクターの魅力を引き立てている。

金髪のショートヘアは、複雑な形状をしながらも、うまくまとめられている。その頭の上には大きめの帽子を被っており、こちらは金色の模様がデザインされているほか、花をあしらったアクセサリーがつけられているなど、おしゃれなスタイルになっている。

守りたいこの笑顔

帽子のデザインも凝っている

髪も丁寧に作り込まれている

モニカが身につけている衣装は、教育者としては少々セクシーな見た目になっている。スレンダーなボディで、密着したデザインになっていることもあり、体のラインもよく出ている。ところどころに金色の装飾やリボンがあしらわれているところもポイントだ。

衣装は体に密着したスタイルだ

素材の質感の違いもよく出ている

手に持った杖には葉っぱが生えている

衣装の下半身部分はシースルーになっており、この衣装の色も鮮やかなグラデーションが掛けられているほか、宝飾品のような飾りがつけられており、豪華な見た目になっている。脚はロングブーツのような見た目で、足元部分はサンダルのようになっているところも面白い。

紺色から水色にグラデーションが掛かった衣装

よく見ると服にしっぽのような装飾品がついている

足元にも装飾品がつけられている

こちらの「エルフ村『村の先生 モニカ』」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。メーカーの受注期間は1月27日までと、期間は残りわずかだ。どうしても手に入れたいという人は、早めに購入を済ませておこう。

【フォトギャラリー】

