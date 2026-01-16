プルデンシャル生命保険は、100人を超える社員らが、顧客から30億円以上をだまし取るなどしていたことを明らかにしました。

■“エリート集団”100人超の社員らが関与

実際にあった話です。仲のいい生命保険会社の担当者から、こう話を持ちかけられたら、どう思いますか？

生命保険会社の担当者

「（うちの）社員しか買えない株があり、絶対利益が出て元金は保証するから、おカネを預けてくれませんか？」

街で聞いてみました。

主婦（70代）

「多分やらないね」

「やらない」

「信用できない。『もっとお金持ちの人に言ってね』って」

娘（40代）

「信じる場合もあるかも。怪しいところがなければ信じる可能性もある」

実際、3人の客がカネを預けてしまい、あわせて約720万円をだまし取られたといいます。

この担当者が働いていたのが、外資系の生命保険会社「プルデンシャル生命保険」。生命保険だけでなく、資産運用などを提案するライフプランナーもウリにしています。

社員は6600人ほど。その高い営業力から、“エリート集団”とも言われていますが、そのうち100人を超える社員や元社員が、約500人の顧客からカネをだまし取るなどしていたことが明らかになりました。総額は30億円以上にのぼっています。

■約23億円が顧客らに返金されず

その手口は様々。プルデンシャル生命の社名を利用した架空のもうけ話を持ちかける社員もいれば、会社の保険とは関係のない投資やもうけ話を持ちかける社員も。

例えば、暗号資産。

プルデンシャル生命の社員

「自分ももうかっているので投資しないか」

さらには、シンプルに“おカネを貸してほしい”と顧客に頼んだ社員も。

プルデンシャル生命の社員

「投資金としてカネを貸してほしい」

総額30億円のうち23億円ほどは、顧客らに返金されなかったといいます。

プルデンシャル生命は原因について、「営業管理職による適切な管理などがなされない中で、営業社員と客の間で密な関係性が築かれ、不適切な事象の検知が十分ではなかった」などとしています。

街で、生命保険について聞くと…。

70代主婦

「（生命保険）入っています。貯蓄型・年金型。『（担当から）こうなった時には入った方がいいですよ』と言われると、人間だから『そういうこともなきにしもあらず』入ろうかなと。やっぱり保険屋さんだからお口が上手」

父（50代）

「家・車・自分の生命保険、一社にまとめて入っている。名の通っている会社名でもある、詐欺とかは考えたことない」

■専門家「組織風土が原因の1つ」

企業のリスク管理に詳しい専門家は、“保険会社ならでは”の問題点を指摘します。

企業のリスク管理に詳しい 桜美林大学 西山守准教授

「保険会社は非常に個人の裁量が大きくて、企業側が細かい行動を把握しづらい。非常に成果主義。おカネに対してシビアになってしまうが故に、こういう不正が働きやすい。客に直接信頼を得て行うビジネス、逆にだましやすい部分もある」

プルデンシャル生命も、高い業績をあげた社員が評価されるという組織風土が原因の1つだったとしています。さらに…。

桜美林大学 西山守准教授

「（プルデンシャル生命は）ライフプランの設計を支援していく要素が強い。投資の話が入ってきたとして、お客さん側は違和感なく『プロの人がすすめてくれる』と思ってしまう。利用して逆に詐欺行為を働いてしまったというのが大きな問題」

プルデンシャル生命は今回の事案を受け、間原寛社長が責任を取って退任すると発表。今後の信頼回復が問われることになります。