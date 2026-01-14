»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×Ãå²ó¤·¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÉþ¤ÎÁª¤ÓÊý
¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¿·ÄêÈÖ¡×
Áª¤Ó¤Î´ð½à¤Ï¡ÖÃå²ó¤»¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¤Éþ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÌµÆñ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Îº¹¤òÀ¸¤à¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¹¹¿·¡£ ¤½¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¤¨¤ê¤Î³ÑÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Á´¶¡£ ¸«´·¤ì¤¿ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤³¤½¡¢º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¤Ó¿·¤·¤¯¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·ÄêÈÖ¡×¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¦¡¦¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ê¹õ
¤æ¤ë¤¯¤Æ¤â¥ë¡¼¥º¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¸ª¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º
¹õ¥ï¥¤¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿SEA¡Ê¥¨¥¹¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤Èë·í¤Ï¡¢¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ê¡£¥Ñ¥Ã¥É¤¬À¸¤àÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥â¡¼¥É¤ÊÉ½¾ð¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÄ´À°¤â¼«ºß¡£
Çò¤Ë¤â¡Ö²¹ÅÙ¡×¤ò
¿¿¤ÃÇò¤è¤ê¤âµ¤³Ú¤Ê²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿Çò
¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡¿¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿Çò¤À¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ï¡¢²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬Àµ²ò¡£½À¤é¤«¤¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¤¥É¥ì¡¼¥×¤òÀ¸¤à¡£Æ©¤±¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÍú¤±¤ëÎ¢ÃÏÉÕ¤¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¸å¤í»Ñ¤Ë¤â¼«¿®
µÓÀþ¤òÄ¹¤¯Èþ¤·¤¯¸«¤»¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ
¥Õ¥ì¥¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥Þ¥¶¡¼¡ÊLITTLE LEAGUE INC.¡Ë¡¡¤Ò¤¶²¼¤òÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£·×»»¤µ¤ì¤¿V¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬»ë³Ð¸ú²Ì¤Ç¾®¿¬¤ò±é½Ð¡£360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡¢¥Ç¥Ë¥àÁª¤Ó¤ÎºÇ½ª·ëÏÀ¡£
¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Á¥¯¥Á¥¯¡×¤«¤é²òÊü
È©¤¬¤è¤í¤³¤Ö¶Ë¾å¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ
¹õ¥¿¡¼¥È¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¿¥¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¡¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤È¤í¤ßÁÇºà¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡£È©¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Ï¡¢°ìÅÙÃå¤¿¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¡£
